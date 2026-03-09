Плющев об ОИ: «Прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства. Мы обязаны их изучать, но официальные лица молчат – обсуждаем только левые темы»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. Игры проходили с 11 по 22 февраля в Италии, сборная США победила в финале Канаду (2:1 ОТ).
– В конце февраля завершилась Олимпиада – и я все еще жду, что хоть у кого-то из официальных лиц нашего хоккея появится желание ее обсудить, подвести итоги. Тем более что по уровню хоккея это были прорывные Игры, которые мы обязаны тщательно изучать – в плане тактики, развития хоккея, судейства и так далее.
Но пока так ничего и не дождался. Отдельные эксперты-любители что-то подметили, другие с гордостью отчитались, что ничего не смотрели. Люди, от которых зависит принятие хоккейных решений, молчат. Странная ситуация.
– Но президент КХЛ накануне все-таки прервал молчание и выступил в прессе.
– Читал это выступление, ничего кроме недоумения оно не вызывает.
Ну о чем тут говорить, если по теме Олимпиады КХЛ заинтересовало разве что якобы слабое судейство, хотя на самом деле его уровень был намного выше, чем в нашей лиге. Ну и еще был чуть ли не поощрен олимпийский прогул матча со стороны главного тренера СКА.
Послушайте, если по итогам таких мощнейших Игр мы обсуждаем только две темы, да еще, извините, «левые», то у нас большие проблемы. Прежде всего с пониманием хоккея, профессионализмом, уважением к своей лиге, – сказал Плющев.
Играли в 5 нападающих чтоли? Или может в 4 защитника? Было какое-то инновационное большинство или меньшинство?)
Да высокий класс игроков у двух сборных был, но хоккей все тот же.
И что прорывного в судействе тоже непонятно) Обычное судейство, где-то косячили, где-то нормально разбирались
Высокие скорости, хорошая игра вратарей (не всех).
Разве что судьи не из нейтральной страны, что совершенно неправильно