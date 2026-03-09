Плющев об ОИ: «Прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства. Мы обязаны их изучать, но официальные лица молчат – обсуждаем только левые темы»

Плющев об ОИ: прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. Игры проходили с 11 по 22 февраля в Италии, сборная США победила в финале Канаду (2:1 ОТ).

– В конце февраля завершилась Олимпиада – и я все еще жду, что хоть у кого-то из официальных лиц нашего хоккея появится желание ее обсудить, подвести итоги. Тем более что по уровню хоккея это были прорывные Игры, которые мы обязаны тщательно изучать – в плане тактики, развития хоккея, судейства и так далее.

Но пока так ничего и не дождался. Отдельные эксперты-любители что-то подметили, другие с гордостью отчитались, что ничего не смотрели. Люди, от которых зависит принятие хоккейных решений, молчат. Странная ситуация.

– Но президент КХЛ накануне все-таки прервал молчание и выступил в прессе.

– Читал это выступление, ничего кроме недоумения оно не вызывает.

Ну о чем тут говорить, если по теме Олимпиады КХЛ заинтересовало разве что якобы слабое судейство, хотя на самом деле его уровень был намного выше, чем в нашей лиге. Ну и еще был чуть ли не поощрен олимпийский прогул матча со стороны главного тренера СКА .

Послушайте, если по итогам таких мощнейших Игр мы обсуждаем только две темы, да еще, извините, «левые», то у нас большие проблемы. Прежде всего с пониманием хоккея, профессионализмом, уважением к своей лиге, – сказал Плющев.

Морозов о Ларионове на финале ОИ: «Макдэвида поехал уговаривать, может. Будем рады такому игроку. Потолок? Может, он в Петербурге хочет жить»

Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»