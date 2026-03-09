  • Спортс
  • Плющев об ОИ: «Прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства. Мы обязаны их изучать, но официальные лица молчат – обсуждаем только левые темы»
Плющев об ОИ: «Прорывные Игры в плане тактики, развития хоккея и судейства. Мы обязаны их изучать, но официальные лица молчат – обсуждаем только левые темы»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об олимпийском хоккейном турнире. Игры проходили с 11 по 22 февраля в Италии, сборная США победила в финале Канаду (2:1 ОТ).

– В конце февраля завершилась Олимпиада – и я все еще жду, что хоть у кого-то из официальных лиц нашего хоккея появится желание ее обсудить, подвести итоги. Тем более что по уровню хоккея это были прорывные Игры, которые мы обязаны тщательно изучать – в плане тактики, развития хоккея, судейства и так далее.

Но пока так ничего и не дождался. Отдельные эксперты-любители что-то подметили, другие с гордостью отчитались, что ничего не смотрели. Люди, от которых зависит принятие хоккейных решений, молчат. Странная ситуация.

– Но президент КХЛ накануне все-таки прервал молчание и выступил в прессе.

– Читал это выступление, ничего кроме недоумения оно не вызывает.

Ну о чем тут говорить, если по теме Олимпиады КХЛ заинтересовало разве что якобы слабое судейство, хотя на самом деле его уровень был намного выше, чем в нашей лиге. Ну и еще был чуть ли не поощрен олимпийский прогул матча со стороны главного тренера СКА.

Послушайте, если по итогам таких мощнейших Игр мы обсуждаем только две темы, да еще, извините, «левые», то у нас большие проблемы. Прежде всего с пониманием хоккея, профессионализмом, уважением к своей лиге, – сказал Плющев.

Морозов о Ларионове на финале ОИ: «Макдэвида поехал уговаривать, может. Будем рады такому игроку. Потолок? Может, он в Петербурге хочет жить»

Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
8 комментариев
И в чем же прорывного в плане тактики?
Играли в 5 нападающих чтоли? Или может в 4 защитника? Было какое-то инновационное большинство или меньшинство?)
Да высокий класс игроков у двух сборных был, но хоккей все тот же.
И что прорывного в судействе тоже непонятно) Обычное судейство, где-то косячили, где-то нормально разбирались
Хоккей высокого уровня, что и ожидалось. А в чем прорыв? Высокие скорости, много бросков, хорошая игра защитной линии и вратарей. Но это можно было наблюдать и на других ОИ с участием игроков НХЛ. Судьи тоже ошибались. И уж совсем непонятно, когда на матчи не назначают судей из нейтральной страны.
А что прорывного-то? Игроки высокого класса у многих сборных, но что принципиально нового было? Разве что шесть полевых на льду у чехов, что НИКТО не заметил, но это больше камень в огород судейства, которое было очень слабым.
Высокие скорости, хорошая игра вратарей (не всех).
Разве что судьи не из нейтральной страны, что совершенно неправильно
В чем прорыв то? Это были ужасные игры как раз, если говорить о хоккейном турнире. Начиная от клоунского регламента, где никто не вылетает, просто ради того чтобы напихать побольше сборных и матчей, и заканчивая клоунским судейством, где полосатые не видели в упор фолы и свистели то, чего в принципе не было. А то что в финале будут США и Канада было известно еще до старта турнира.
Ответ CrazyRamm
В чем прорыв то? Это были ужасные игры как раз, если говорить о хоккейном турнире. Начиная от клоунского регламента, где никто не вылетает, просто ради того чтобы напихать побольше сборных и матчей, и заканчивая клоунским судейством, где полосатые не видели в упор фолы и свистели то, чего в принципе не было. А то что в финале будут США и Канада было известно еще до старта турнира.
Регламент такой с 2010 года. Уже 5 Олимпиад по такой форме прошли
Ответ Andy93
Регламент такой с 2010 года. Уже 5 Олимпиад по такой форме прошли
Повторю вопрос: прорыв в чем?
Ну хотя бы один понял.
Всё в тему сказал, а какой финал был! И да, думаю, ничего через три месяца нового не узнаем, что было доведено до нас со слов Ларионова по поводу допуска нашей сборной на мировую арену.
