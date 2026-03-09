Директор «Шанхая» об уходе из ФК «Спартак»: «Отсталые процессы, отсутствие стандартов и системы 15-летней давности. Работал над маркетингом и коммерцией, но не получил ресурсов»

Экс-директор ФК «Спартак» об уходе: отсталые процессы и отсутствие стандартов.

Генеральный директор «Шанхая » из FONBET КХЛ Сергей Белых заявил, что за время работы в футбольном «Спартаке » не получил от клуба ресурсов для развития маркетинга и коммерции.

Белых занимал пост исполнительного директора красно-белых с июля 2023 года по август 2024 года.

«По сути, моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе.

К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили. Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными.

Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения – коммерческие и остальные.

К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается», – сказал Белых.

