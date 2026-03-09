  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Директор «Шанхая» об уходе из ФК «Спартак»: «Отсталые процессы, отсутствие стандартов и системы 15-летней давности. Работал над маркетингом и коммерцией, но не получил ресурсов»
76

Директор «Шанхая» об уходе из ФК «Спартак»: «Отсталые процессы, отсутствие стандартов и системы 15-летней давности. Работал над маркетингом и коммерцией, но не получил ресурсов»

Экс-директор ФК «Спартак» об уходе: отсталые процессы и отсутствие стандартов.

Генеральный директор «Шанхая» из FONBET КХЛ Сергей Белых заявил, что за время работы в футбольном «Спартаке» не получил от клуба ресурсов для развития маркетинга и коммерции.

Белых занимал пост исполнительного директора красно-белых с июля 2023 года по август 2024 года.

«По сути, моей зоной ответственности было все, кроме спорта. Я работал над коммерческим и маркетинговым потенциалом клуба, над построением соответствующих систем, которые поддерживали гигиену в финансовой структуре, IT-системах и во всем бэк-офисе.

К сожалению, мне за год не удалось получить ресурсов и подтверждения амбиций, о которых мы говорили. Когда у клуба имеются системы 15-летней давности, отсутствие стандартов и прочие признаки отсталых процессов, в современном мире они делают их неконкурентоспособными.

Если у вас нет достоверных данных и верной информации о ваших болельщиках и потребителях, то вы не можете принимать правильные решения – коммерческие и остальные.

К сожалению, амбиции и готовность к изменениям в принципе в футболе довольно низкие. Мы попробовали, за год не получили подтверждения необходимых изменений и расстались. Как видим, сейчас все так и продолжается», – сказал Белых.

Никита Джигурда: «Готов стать психологом «Спартака», сделаю накачку: поверьте в свою офигительность, вперед, орлы! И испанца-тренера научу «Вертикали русского мата»!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Сергей Белых
logoСпартак
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
бизнес и маркетинг
logoШанхай Дрэгонс
РИА Новости
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Забавно. Болельщики будут уничтожать руководство, но как только бывший сотрудник озвучит то же самое - сразу начнут защищать клуб. Л - логика.
Ответ VMan
Забавно. Болельщики будут уничтожать руководство, но как только бывший сотрудник озвучит то же самое - сразу начнут защищать клуб. Л - логика.
А кто защищает руководство? Думаю, у большинства КБ к нему множество вопросов. При чём нелицеприятных. Или главное, набросить?
Ответ VMan
Забавно. Болельщики будут уничтожать руководство, но как только бывший сотрудник озвучит то же самое - сразу начнут защищать клуб. Л - логика.
Так везде
По результатам аудита независимой консалтинговой организации было установлено, что причина стагнации результатов в работе менеджмента клуба.
Контракт с консалтинговой фирмой был приостановлен.
Занавес.
Я за шайбой не очень слежу, подскажите кто в курсе как там дела у Шанхая? Коммерция и маркетинг на уровне НХЛ?
Ответ К0варный
Я за шайбой не очень слежу, подскажите кто в курсе как там дела у Шанхая? Коммерция и маркетинг на уровне НХЛ?
ну довольно неплохо на самом деле, есть подозрение, что он говорит правду, хоккейный Спартак потенциал имеет куда больший чем есть сейчас у команды в плане медийности, популярности, посещаемости.
Ответ К0варный
Я за шайбой не очень слежу, подскажите кто в курсе как там дела у Шанхая? Коммерция и маркетинг на уровне НХЛ?
Вполне приличный уровень для КХЛ. Понятное позиционирование, очень живые в медиа, игроков учат в коммуникацию
А вот забавная вещь — если кликнуть на тег этого товарища на сайте и поискать его высказывания как раз за 2023-24 годы, то он там совсем другие вещи говорит.
Ответ Noel_G
А вот забавная вещь — если кликнуть на тег этого товарища на сайте и поискать его высказывания как раз за 2023-24 годы, то он там совсем другие вещи говорит.
Не поленился, нашёл. По сути тоже самое говорил, что нужно улучшать и качественно, и системно в плане маркетинга:

"– Если мы говорим о популярности в целом, «Спартак» – с запасом сильнейший бренд. Я бы даже сказал, сильнейший в Восточной и Центральной Европе.
Если в него системно и качественно вкладываться – не только денежно, но и технологически, с помощью разных инструментов и коллабораций, – можно добиться заметных результатов, – сказал Белых."
с чем так с маркетингом у спартака нет проблем. их тик ток был популярным даже зарубежом
Ответ Silverov
с чем так с маркетингом у спартака нет проблем. их тик ток был популярным даже зарубежом
Популярность клуба это 99% созданный в прошлые десятилетия символ футбола. Развитие и продвижение бренда, тем более на международку - не смешите, пожалуйста, не смешно. Единственной интеграцией в мир была покупка Урунова.
Как работает с болельщиками Спартак и как можно работать в современности - параллельные не пересекающиеся истории
очередной суперкрутой специалист маркетолог-манагер.
работает в насквозь убыточных организациях, которые живут на дотации хозяина и делает вид, что не понимает, почему там никого не интересует работа с болельщиками и коммерческий потенциал)
Ответ Сергей
очередной суперкрутой специалист маркетолог-манагер. работает в насквозь убыточных организациях, которые живут на дотации хозяина и делает вид, что не понимает, почему там никого не интересует работа с болельщиками и коммерческий потенциал)
У клуба которого не интересует работа с болельщиками нет будущего за редкими исключениями!
На самом деле звучит как полная чушь.
Человек занимался не футбольным маркетингом. С этим у Спартака в жизни не было видимых проблем и фактически это один из двух клубов в стране (с Зенитом), кто мог и может зарабатывать вне футбола.
Только эти клубы до войны зарабатывали на форме и тех спонсоре (никому в России больше ни Найк ни Адик ни кто бы то ни был не платил). Только у них были лучшие коммерческие контракты. Но приходит уволенный персонаж и говорит что все там плохо. К руководству много вопросов, но тут выглядит скорее как обиженная вонь.
Рад, что у мужика на новом месте все сложилось ... ресурсы, подтверждение амбиций, конкурентоспособность ... китайский хоккейный клуб, базирующийся в Питере ( ох уж этот легендарный китайский хоккей ) уверенно идет на 9м месте из 11-ти ... типичная новость про Шанхай Дрэгонс выглядит примерно так : 20 февраля,
«Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс» в овертайме – 4:3
https://www.sports.ru/hockey/1117080704-shanxaj-prerval-6-matchevuyu-seriyu-porazhenij-obygrav-barys-v-overtaj.html
Ответ Фокс45
Рад, что у мужика на новом месте все сложилось ... ресурсы, подтверждение амбиций, конкурентоспособность ... китайский хоккейный клуб, базирующийся в Питере ( ох уж этот легендарный китайский хоккей ) уверенно идет на 9м месте из 11-ти ... типичная новость про Шанхай Дрэгонс выглядит примерно так : 20 февраля, «Шанхай» прервал 6-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс» в овертайме – 4:3 https://www.sports.ru/hockey/1117080704-shanxaj-prerval-6-matchevuyu-seriyu-porazhenij-obygrav-barys-v-overtaj.html
Это сео за игру команды должен отвечать?
Белых знал какие деньги в клубе пилят а ему крохи доставались.
Непрофессионально так поливать бывших. Видимо, вправду сильно обиделся
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Продали 12 тысяч билетов, что превышает показатель НХЛ в Шанхае. После выступлений Валиевой никто из зрителей не ушел, хотя опасения были»
8 марта, 19:28
Ловчев о Карседо: «Главная заслуга – работал с Эмери. «Спартак» сорит деньгами и приглашает непонятных людей. Хотя Талалаев показывает, что успехи хорошие, когда доверяют молодому русскому тренеру»
6 марта, 19:41
Ари о «Спартаке»: «Сейчас много хороших игроков, но в мое время ребята были посильнее»
4 марта, 14:49
Рекомендуем
Главные новости
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
13 минут назад
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
41 минуту назад
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
54 минуты назад
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
КХЛ. «Адмирал» против «Барыса»
сегодня, 09:30Live
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Защитник «Авангарда» Чеккони: «Метро в Нью-Йорке отвратительное, московское лучше, намного чище и безопаснее. Красивые станции с декором, все продумано до мелочей»
сегодня, 09:06
Карбери о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «У нас все меньше прав на ошибку. В Баффало будем играть изо всех сил и постараемся победить»
сегодня, 07:42
Карбери об 1:4 с «Флайерс»: «Ошибки во втором периоде дорого обошлись «Вашингтону»
сегодня, 06:45
Демидов набрал 51-е очко в сезоне НХЛ и делит лидерство с Сеннеке в гонке бомбардиров среди новичков
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
25 минут назад
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Ги Буше: «К концу регулярного чемпионата все немного подустали, мыслями уже в плей-офф»
сегодня, 03:34
Мичков без очков в матче с «Вашингтоном»: 0 бросков за 12:46. У форварда «Флайерс» 16+17 в 63 играх сезона
сегодня, 03:03
Черных о Никишине: «Талантливый парень. Только бы у него было больше доверия в «Каролине». Не понимаю, почему игрока с таким потенциалом держат в третьей-четвертой линии»
вчера, 21:29
Рекомендуем