Перри о переходе в «Тампу»: «Когда проигрываешь 5 финалов за 6 лет, внутри остается жажда победы. Поражения разочаровывают, но мы постараемся исправить ситуацию»

Перри о переходе в «Тампу»: я проиграл 5 финалов за 6 лет, осталась жажда победы.

40-летний нападающий Кори Перри поделился мнением о переходе в «Тампу » из «Лос-Анджелеса ». Он уже выступал за «Лайтнинг» с 2021 по 2023 год.

Перри выходил в финал Кубка Стэнли пять раз за последние шесть сезонов – с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024 и 2025). Все решающие серии закончились поражениями его команд.

«Когда проигрываешь в пяти из шести последних финалов, внутри остается жажда победы. Впереди еще много матчей, и я просто часть этого процесса. Я люблю эту игру.

Мне повезло выступать в хороших командах с выдающимися хоккеистами, у нас были длительные походы в плей-офф. Да, пять из последних шести лет были разочаровывающими, но мы постараемся исправить ситуацию», – сказал Перри.

Отметим, что Перри побеждал в Кубке Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году.

