  Перри о переходе в «Тампу»: «Когда проигрываешь 5 финалов за 6 лет, внутри остается жажда победы. Поражения разочаровывают, но мы постараемся исправить ситуацию»
Перри о переходе в «Тампу»: «Когда проигрываешь 5 финалов за 6 лет, внутри остается жажда победы. Поражения разочаровывают, но мы постараемся исправить ситуацию»

Перри о переходе в «Тампу»: я проиграл 5 финалов за 6 лет, осталась жажда победы.

40-летний нападающий Кори Перри поделился мнением о переходе в «Тампу» из «Лос-Анджелеса». Он уже выступал за «Лайтнинг» с 2021 по 2023 год.

Перри выходил в финал Кубка Стэнли пять раз за последние шесть сезонов – с «Далласом» (2020 год), «Монреалем» (2021), «Тампой» (2022) и «Эдмонтоном» (2024 и 2025). Все решающие серии закончились поражениями его команд.

«Когда проигрываешь в пяти из шести последних финалов, внутри остается жажда победы. Впереди еще много матчей, и я просто часть этого процесса. Я люблю эту игру.

Мне повезло выступать в хороших командах с выдающимися хоккеистами, у нас были длительные походы в плей-офф. Да, пять из последних шести лет были разочаровывающими, но мы постараемся исправить ситуацию», – сказал Перри.

Отметим, что Перри побеждал в Кубке Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Ладно хоть успел в своё время выиграть. Так бы с ума сошёл)
Страшно подумать, товарищ в отпуске 6 лет не был практически ) Верим в Кори "Черная вдова" Перри....до финала )
Я думаю, что если в этот раз он доберется до финала, то его выиграет. Все начиналось с Тампы и всё закончится на Тампе)
Как в фильме "Пункт назначения" ? ) Все началось с катастрофы и все закончится ей )) Главное выжить, например ! Я не против, если Перри поможет Никите прокачать до Кубка...а Никита поможет Кори славно закончить )
Легенда. В эпоху потолка зарплат кто-то играл столько финалов? Кросби,Малкин,Летанг 4 выдали. Перри 6.
Кучеров, Хедман - 4 тоже. Кого сходу вспомнил.
Флери вроде 5. С пенс 4 и вегас 1.
Да вроде Перри рекордсмен в этом веке , а так еще Хосса играл в 21 веке в пяти финалах
А точно. Три подряд выдавал)) пенс-детройт особо эпично. На третий год выиграл ) потом закрепил)
Перри гадом буду но 2 кубок получу.. Эдмонтон нуну. Кароче ждем либо принесет либо Тампе фиг 4 кубок
5 из 6 лет разочарования для Перри, сплошные поражения в финале, ну надо было тогда в Ванкувер переходить
Ну в какой то степени уникум в такие то годы интересно посмотреть и узнать его статистику минут в ПО ! А на деле может отдать передачу классную может замкнуть но отрезками в такие то годы в меньшинстве Тампа его не выпустит как и в первую 5 ку 4 ку розыгрыша большинства так что как бобы но 3-4 звено . Но вот про количество минут интересно узнать
если он и шестой раз (не дай бог) проиграет - я бы побоялся его подписывать на следующий сезон:) это уже какое-то проклятие буквально:)
4 декабря 2023,
Карьера такого великого говнюка, как Перри, просто не могла закончиться гладко
Никита Петухов

это после того, как Перри затосковал в Чикаго
В Чикаго любой затоскует - где Бедард, а где Селебрини?
я думаю взбунтовался не Перри, которому умно все обяснили, - как ему будет правильно, и выкатили кучу денег , и спокойную хоккейную старость, а его организм, из инстикта самосохранения. И ему по барабану (организму, или характеру ) кто такие Селебрини или Бедард.
