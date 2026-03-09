4

«Авангард» вывел Волкова из списка травмированных. Форвард не играет с 6 января

«Авангард» вывел из списка травмированных нападающего Александра Волкова. Отмечается, что 28-летний хоккеист готов сыграть в ближайших матчах FONBET КХЛ.

Форвард получил повреждение в игре с «Ак Барсом» (2:1), которая состоялась 6 января.

В этом сезоне на счету Волкова 18 (9+9) очков в 40 матчах при полезности «плюс 8» и 16:47 в среднем на льду.

Защитник «Авангарда» Лажуа об Омске: «Поражен, насколько приветливые здесь люди. Много снега, холодные зимы – это есть и в Квебеке»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
logoАлександр Волков
травмы
logoАвангард
logoКХЛ
4 комментария
Если Волков будет забивать и отдавать в плей-офф, то можно будет сказать, что он хоть частично отработает свою зарплату в 110 млн. Так как 9+9 за 40 игр, это не статистика игрока лидера, который обязан вести за собой команду. Пока Волков одно из самых мутных подписаний Авангарда в этом сезоне.
Ответ Максим Седов
В сл году подпишут как Пилипенко за 300к
