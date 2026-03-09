«Авангард» вывел Волкова из списка травмированных. Форвард не играет с 6 января

«Авангард» вывел Волкова из списка травмированных.

«Авангард » вывел из списка травмированных нападающего Александра Волкова . Отмечается, что 28-летний хоккеист готов сыграть в ближайших матчах FONBET КХЛ.

Форвард получил повреждение в игре с «Ак Барсом» (2:1), которая состоялась 6 января.

В этом сезоне на счету Волкова 18 (9+9) очков в 40 матчах при полезности «плюс 8» и 16:47 в среднем на льду.

Защитник «Авангарда» Лажуа об Омске: «Поражен, насколько приветливые здесь люди. Много снега, холодные зимы – это есть и в Квебеке»