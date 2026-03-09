  • Спортс
Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: «Отличные игроки, но им уже за 30. Нужно передать эстафету молодым в какой-то момент»

Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: им уже за 30 лет.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик поделился мнением об обменах Джона Карлсона и Ника Дауда на дедлайне.

36-летний Карлсон перешел в «Анахайм» за драфт-пики 1-го и 3-го раунда, 35-летнего Дауда отдали в «Вегас» за пики 2-го и 3-го раунда, а также вратаря Йеспера Викмана.

«Отличные игроки, они добьются больших успехов в новых клубах, но им уже за 30. В нашей команде появляются молодые ребята, и в какой-то момент нужно передать эстафету.

Обмены позволили нам получить хорошие активы за хоккеистов, которые, если быть реалистами, через четыре года уже не были бы в команде. Мы можем использовать эти активы для улучшения нынешней ситуации.

Послание болельщикам таково: наша цель – каждый год иметь команду уровня плей-офф, уровня Кубка Стэнли. Будем ли мы выигрывать трофей в каждом сезоне? Нет. Но наша цель – выставлять максимально сильную команду. Поэтому мы должны принимать решения, исходя из этого.

Иногда это очень весело, потому что ты отдаешь выбор в первом раунде драфта за самых востребованных игроков на рынке, а иногда – очень тяжело, потому что приходится обменивать хоккеистов, которые являются важной частью организации, чтобы получить активы.

Последние несколько дней были тяжелыми», – сказал Патрик.

«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoКрис Патрик
logoНик Дауд
logoНХЛ
logoДжон Карлсон
болельщики
logoВашингтон
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Макмайкла скиньте тоже, ибо старики сильнее чем он, который как раз и должен уступить своё место молодым
Про подписание Макмайкла Патрик ничего не сказал ? Коннор прямо сейчас готов передать эстафету, например ) Или это актив для топ 6...а Крис Патрик ? С такими эстафетчиками и врагов не надо !
Тучи сгустились над вечным городом Иршалаим.
Так-то Карлсон легенда Вашингтона. А с ним обошлись, как с рядовым хоккеистом
Ответ моржоуи
Так-то Карлсон легенда Вашингтона. А с ним обошлись, как с рядовым хоккеистом
Да хорош уже ныть. Это бизнес. Думаю с ним проводили предварительные переговоры по новому контракту, и судя по всему мнения хоккеиста и клуба не совпали. Бэкс был тоже легендой, но если бы не травма, висел бы балластом в составе, получал свои почти 8 млн и вот я бы послушал что лучше, иметь легенду, который уже не тянет, или сменять его и попробовать в актив его перевести.
Ответ моржоуи
Так-то Карлсон легенда Вашингтона. А с ним обошлись, как с рядовым хоккеистом
Да хорош уже ныть. Это бизнес. Думаю с ним проводили предварительные переговоры по новому контракту, и судя по всему мнения хоккеиста и клуба не совпали. Бэкс был тоже легендой, но если бы не травма, висел бы балластом в составе, получал свои почти 8 млн и вот я бы послушал что лучше, иметь легенду, который уже не тянет, или сменять его и попробовать в актив его перевести.
Можно сразу поднимать звено Протаса-младшего с Мирошниченко(который сейчас в основе) и Тирнеевым. Отличное взаимопонимание у этих парней.
Логично, к сожалению. В этом составе перспективы околонулевые
Мак Миша вроде тут радовал всех раньше?
то есть Саша в этом году закончит судя по всему
Ответ Алексей Матыгин
то есть Саша в этом году закончит судя по всему
Не факт
Перестройка
Все правильно сделали, плей-офф что с ними в составе что без них шансы одинаковые, около нуля, по факту получили 4 пика которые могут использовать для будущих обменов, и никто не мешает летом обратно подписать обоих) хотя вряд ли, но думаю что с Даудом шансы больше, ему много не надо будет, а вот Карлсон от пяти будет просить если правда не обосреться в Утках)
Ответ VILL
Все правильно сделали, плей-офф что с ними в составе что без них шансы одинаковые, около нуля, по факту получили 4 пика которые могут использовать для будущих обменов, и никто не мешает летом обратно подписать обоих) хотя вряд ли, но думаю что с Даудом шансы больше, ему много не надо будет, а вот Карлсон от пяти будет просить если правда не обосреться в Утках)
У Дауда еще год контракта, его точно летом подписать не получится. Но тоже считаю, что правильно сделали, что обменяли, отличная цена за ветеранов. Но как-то неполноценно распродались, Дюхейма и ван Римсдейка тоже по-хорошему надо было сливать, летом бесплатно уйдут:(
