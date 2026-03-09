Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: «Отличные игроки, но им уже за 30. Нужно передать эстафету молодым в какой-то момент»

Генменеджер «Вашингтона» об обменах Карлсона и Дауда: им уже за 30 лет.

Генеральный менеджер «Вашингтона » Крис Патрик поделился мнением об обменах Джона Карлсона и Ника Дауда на дедлайне.

36-летний Карлсон перешел в «Анахайм» за драфт-пики 1-го и 3-го раунда, 35-летнего Дауда отдали в «Вегас» за пики 2-го и 3-го раунда, а также вратаря Йеспера Викмана.

«Отличные игроки, они добьются больших успехов в новых клубах, но им уже за 30. В нашей команде появляются молодые ребята, и в какой-то момент нужно передать эстафету.

Обмены позволили нам получить хорошие активы за хоккеистов, которые, если быть реалистами, через четыре года уже не были бы в команде. Мы можем использовать эти активы для улучшения нынешней ситуации.

Послание болельщикам таково: наша цель – каждый год иметь команду уровня плей-офф, уровня Кубка Стэнли. Будем ли мы выигрывать трофей в каждом сезоне? Нет. Но наша цель – выставлять максимально сильную команду. Поэтому мы должны принимать решения, исходя из этого.

Иногда это очень весело, потому что ты отдаешь выбор в первом раунде драфта за самых востребованных игроков на рынке, а иногда – очень тяжело, потому что приходится обменивать хоккеистов, которые являются важной частью организации, чтобы получить активы.

Последние несколько дней были тяжелыми», – сказал Патрик.

«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»