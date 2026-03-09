Ротенберг об общем этапе ЛЧ: «Победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на всех не хватает»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о футбольной Лиге чемпионов.
В последнем туре общего этапа «Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) и вышла в стыковой раунд, благодаря голу вратаря Анатолия Трубина.
«Произвела впечатление яркая победа «Бенфики» Жозе Моуринью над мадридским «Реалом». Получил огромное удовольствие от забитого вратарем в компенсированное время гола, который вывел португальскую команду в плей-офф.
Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на все и на всех не хватает», – сказал Ротенберг.
Отметим, что в стыковом раунде команды вновь сыграли между собой: «Реал» победил 3:1 по сумме двух встреч (1:0, 2:1).
Ротенберг сказал «Йозе Марино», говоря о начале работы Моуринью переводчиком Фергюсона (2022 год)
Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА (2019 год)
- Врачи отпустили на праздники домой? - подумала Людмила.
- Хватит смотреть ногомяч! Устройся на работу. Возглавь Зенит. - подумал Ходоровский.
- После карамельки Москвичка жертва албанского насилия Эпштейна должна возглавить Агидель из Уфы! - подумали албанцы.