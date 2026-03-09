Ротенберг об общем этапе ЛЧ: «Победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на всех не хватает»

Ротенберг об общем этапе ЛЧ: победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о футбольной Лиге чемпионов.

В последнем туре общего этапа «Бенфика » обыграла «Реал » (4:2) и вышла в стыковой раунд, благодаря голу вратаря Анатолия Трубина.

«Произвела впечатление яркая победа «Бенфики» Жозе Моуринью над мадридским «Реалом». Получил огромное удовольствие от забитого вратарем в компенсированное время гола, который вывел португальскую команду в плей-офф.

Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на все и на всех не хватает», – сказал Ротенберг.

Отметим, что в стыковом раунде команды вновь сыграли между собой: «Реал» победил 3:1 по сумме двух встреч (1:0, 2:1).

