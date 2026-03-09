  • Спортс
  Ротенберг об общем этапе ЛЧ: «Победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на всех не хватает»
Ротенберг об общем этапе ЛЧ: «Победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила. Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на всех не хватает»

Ротенберг об общем этапе ЛЧ: победа «Бенфики» Моуринью над «Реалом» впечатлила.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о футбольной Лиге чемпионов.

В последнем туре общего этапа «Бенфика» обыграла «Реал» (4:2) и вышла в стыковой раунд, благодаря голу вратаря Анатолия Трубина.

«Произвела впечатление яркая победа «Бенфики» Жозе Моуринью над мадридским «Реалом». Получил огромное удовольствие от забитого вратарем в компенсированное время гола, который вывел португальскую команду в плей-офф.

Стараюсь следить за всеми яркими личностями в спорте, хотя времени на все и на всех не хватает», – сказал Ротенберг.

Отметим, что в стыковом раунде команды вновь сыграли между собой: «Реал» победил 3:1 по сумме двух встреч (1:0, 2:1).

Ротенберг сказал «Йозе Марино», говоря о начале работы Моуринью переводчиком Фергюсона (2022 год)

Моуринью упал во время символического вбрасывания перед матчем «Авангард» – СКА (2019 год) 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Пока есть время, Ротенберг смотрит футбольные матчи. Сейчас 800 игр посмотрит, ну и будет готов заменить Семака в Зените. Сергей Богданович, потерпи ещё немного - недолго осталось ждать.
Ответ Источник в сборной России
Пока есть время, Ротенберг смотрит футбольные матчи. Сейчас 800 игр посмотрит, ну и будет готов заменить Семака в Зените. Сергей Богданович, потерпи ещё немного - недолго осталось ждать.
Лучше в Локомотив там с братом создать суперсвязку на года 😁
Ответ Источник в сборной России
Пока есть время, Ротенберг смотрит футбольные матчи. Сейчас 800 игр посмотрит, ну и будет готов заменить Семака в Зените. Сергей Богданович, потерпи ещё немного - недолго осталось ждать.
Тут уж лавры Всеволода Боброва покоя Роме давать не будут.
Самая яркая личность в спорте - это ты, Рома. Таких личностей вообще даже не припомню во всех видах спорта.
Ответ amadeus_amadeus
Самая яркая личность в спорте - это ты, Рома. Таких личностей вообще даже не припомню во всех видах спорта.
он интересная личность
Романоизбранные должны быть горды тем,что на них нашлось время. Такой человек снизошёл до их успеха. Да это же величайший из величайших никто).
из собрания сочинений, том 69, глава 12...
Растет Рома)), Моуриньо назвал Моуриньо), скоро и Сульшера выговорит)
Уже не знают, как бы ещё Ротенберга в ленту запихнуть.
- Снова аскорбинку забыл положить под язычок? - подумала Зухра.
- Врачи отпустили на праздники домой? - подумала Людмила.
- Хватит смотреть ногомяч! Устройся на работу. Возглавь Зенит. - подумал Ходоровский.
- После карамельки Москвичка жертва албанского насилия Эпштейна должна возглавить Агидель из Уфы! - подумали албанцы.
Ответ Клюшкачел
- Снова аскорбинку забыл положить под язычок? - подумала Зухра. - Врачи отпустили на праздники домой? - подумала Людмила. - Хватит смотреть ногомяч! Устройся на работу. Возглавь Зенит. - подумал Ходоровский. - После карамельки Москвичка жертва албанского насилия Эпштейна должна возглавить Агидель из Уфы! - подумали албанцы.
Продолжение?😉
займись делом
Ощущение, что он даже не спит никогда. Только движ на благо страны и спорта.
С каких пор Йозе Мари стал Моуринью?
