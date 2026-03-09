  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Баффало» возглавил свой дивизион в марте или апреле впервые с 2010 года. Тогда командой, как и сейчас, руководил Рафф
«Баффало» возглавил Атлантический дивизион после победы над «Тампой» (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 7-й подряд и 13-й в последних 16 играх. 

«Сэйбрс» набрали 84 очка в 64 играх и возглавили Атлантический дивизион, обогнав «Лайтнинг» (82 в 62). При этом у «молний» есть 2 матча в запасе. 

Для «Баффало» выход на первое место в дивизионе в марте или апреле стал первым с сезона-2009/10.

По его итогам команда, которой и тогда руководил Рафф (первый срок – с 1997 по 2013 год, второй – с 2024-го, Спортс), выиграла существовавший в те годы Северо-Восточный дивизион, набрав 100 очков в 82 играх. 

Напомним, что «клинки» не выходят в плей-офф с сезона-2010/11. 

Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Конец эпохи безнадёги. Эта команда способна на многое, надеюсь уже в этом году в плей-офф пошумим. И спасибо, что вернули шикарный чёрный комплект формы! Let’s go, Buffalo!
Минимум с такой игрой должны до финала конференции дойти
Главное сил хватило чтобы
Сил хватит. Линди Рафф умеет поставить команде физику.
Посмотрел полный обзор Баффало-Тампа. Матч бомба 💥 . Те кто смотрел в живую на трибуне были в экстазе.
Наверное реально один лучший матчей по крайней мере этого сезона. Просто пушка бомба
А главное любимая команда еще и выиграла в нем
Не один, а лучший, пожалуй. Думаю многие согласятся
Когда Кекалайнен стал генменом, шли на последнем месте на Востоке. Меньше трех месяцев - и уже в двух очках от первого. Красавцы.
Там 6 очков было до зоны плей-офф, то что к рождеству Клинки еще были в гонке за плей-офф - это уже достижением было.
По факту, восхождение еще с Адамса началось, серия из 10 побед подряд в декабре, три из них были добыты при предшественнике Ярмо.
Команду-то все равно он собирал, и старину Линди оставил, после так себе сезона.
Поэтому не надо особо обожествлять финна.
Великий поход атцов за бидоном
Пришли Рафф и Кенневил, а в прошлом годами ранее Лысый шарлатан и четко показывают, что тренер это очень очень важно
Есть шанс увидеть Баффало-Бостон в одной восьмой. Для нас будет прям отличный вариант. Ну я так думаю)
Рекомендуем