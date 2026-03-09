«Баффало» возглавил свой дивизион в марте или апреле впервые с 2010 года. Тогда командой, как и сейчас, руководил Рафф

«Баффало» возглавил свой дивизион в марте или апреле впервые с 2010 года.

«Баффало» возглавил Атлантический дивизион после победы над «Тампой » (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Линди Раффа 7-й подряд и 13-й в последних 16 играх.

«Сэйбрс» набрали 84 очка в 64 играх и возглавили Атлантический дивизион, обогнав «Лайтнинг» (82 в 62). При этом у «молний» есть 2 матча в запасе.

Для «Баффало » выход на первое место в дивизионе в марте или апреле стал первым с сезона-2009/10.

По его итогам команда, которой и тогда руководил Рафф (первый срок – с 1997 по 2013 год, второй – с 2024-го, Спортс), выиграла существовавший в те годы Северо-Восточный дивизион, набрав 100 очков в 82 играх.

Напомним, что «клинки» не выходят в плей-офф с сезона-2010/11.

