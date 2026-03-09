Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»

Владимир Плющев: когда началась СВО, Задоров учил миролюбию, а теперь – молчок.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об отсутствии реакции защитника «Бостона» Никиты Задорова на операцию США и Израиля против Ирана.

– Герой недели?

– Назову защитника «Бостона» Задорова.

– Владимир Анатольевич, почему он?!

– Помнится, четыре года назад, когда началась СВО, он во всех интервью косноязычно пересказывал репортажи различных «си-эн-эн», учил всех нас демократии и миролюбию. А также чуть ли не обзванивал наших энхаэловцев, предлагая какие-то политические заявления от лица игроков.

В том числе и под сурдинку вот таких «задоровых» и «гашеков» Россию и ее спортсменов отодвигали ото всех международных турниров, делали изгоями. И каждый наш спортсмен и гражданин обязан это понимать и помнить.

Но вот прошли четыре года из просветительской жизни Задорова – и даже его любимые американские СМИ на этой неделе признали, что в Иране его новой страной была разбомблена детская школа, жертв – за сотню. В такой ситуации можно было ожидать, что наш «учитель» уже обзванивает всех хоккеистов, выступающих в США, разрывает свой контракт и бежит из агрессивного Бостона – как минимум в Канаду.

Но нет – молчок. Смотрю, вчера в Бостоне спокойненько, с улыбочкой выходит на лед против Овечкина , которого четыре года назад чему-то поучал и чуть ли не обвинял. Чудеса переобувания!

Впрочем точно так же переобулась вся команда наших иноагентов, живущих в Израиле. Всем этим людям без чести и совести – звание «героев»!

– Судя по последним интервью, Задоров вообще не рефлексирует – и даже заговорил о выступлениях за сборную России…

– Во-первых, Олимпиада показала, какие защитники сегодня ценятся – и на их фоне медлительный легионер «Бостона» выглядит скорее динозавром из девяностых годов.

Ну а во-вторых, хотел бы я увидеть тренера сборной России, который после всего сказанного рискнул бы этого защитника пригласить.

Надеюсь, что абсолютным беспамятством наш хоккей еще не страдает, – сказал Плющев.

