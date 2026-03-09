  • Спортс
  • Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»
Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»

Владимир Плющев: когда началась СВО, Задоров учил миролюбию, а теперь – молчок.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об отсутствии реакции защитника «Бостона» Никиты Задорова на операцию США и Израиля против Ирана. 

– Герой недели?

– Назову защитника «Бостона» Задорова.

– Владимир Анатольевич, почему он?!

– Помнится, четыре года назад, когда началась СВО, он во всех интервью косноязычно пересказывал репортажи различных «си-эн-эн», учил всех нас демократии и миролюбию. А также чуть ли не обзванивал наших энхаэловцев, предлагая какие-то политические заявления от лица игроков.

В том числе и под сурдинку вот таких «задоровых» и «гашеков» Россию и ее спортсменов отодвигали ото всех международных турниров, делали изгоями. И каждый наш спортсмен и гражданин обязан это понимать и помнить.

Но вот прошли четыре года из просветительской жизни Задорова – и даже его любимые американские СМИ на этой неделе признали, что в Иране его новой страной была разбомблена детская школа, жертв – за сотню. В такой ситуации можно было ожидать, что наш «учитель» уже обзванивает всех хоккеистов, выступающих в США, разрывает свой контракт и бежит из агрессивного Бостона – как минимум в Канаду.

Но нет – молчок. Смотрю, вчера в Бостоне спокойненько, с улыбочкой выходит на лед против Овечкина, которого четыре года назад чему-то поучал и чуть ли не обвинял. Чудеса переобувания! 

Впрочем точно так же переобулась вся команда наших иноагентов, живущих в Израиле. Всем этим людям без чести и совести – звание «героев»!

– Судя по последним интервью, Задоров вообще не рефлексирует – и даже заговорил о выступлениях за сборную России…

– Во-первых, Олимпиада показала, какие защитники сегодня ценятся – и на их фоне медлительный легионер «Бостона» выглядит скорее динозавром из девяностых годов.

Ну а во-вторых, хотел бы я увидеть тренера сборной России, который после всего сказанного рискнул бы этого защитника пригласить.

Надеюсь, что абсолютным беспамятством наш хоккей еще не страдает, – сказал Плющев. 

«Конечно, обидно, что сборной России нет. Но что сделать?» Задоров кайфует от Олимпиады у ТВ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoВладимир Плющев
Политика
logoБостон
logoНикита Задоров
logoНХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoДоминик Гашек
logoАлександр Овечкин
114 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Впервые соглашусь с Плюшем. Помню как Задоров вещал, что он выскажется в духе "нет войне", и у него на это хватит смелости, если вдруг США на кого то нападут.
Нет. Задорова не видно и не слышно.😂
Ответ Максим Седов
Впервые соглашусь с Плюшем. Помню как Задоров вещал, что он выскажется в духе "нет войне", и у него на это хватит смелости, если вдруг США на кого то нападут. Нет. Задорова не видно и не слышно.😂
С языка сняли 🤝
Ответ Максим Седов
Впервые соглашусь с Плюшем. Помню как Задоров вещал, что он выскажется в духе "нет войне", и у него на это хватит смелости, если вдруг США на кого то нападут. Нет. Задорова не видно и не слышно.😂
Комментарий скрыт
Классическое- ну и в чем он неправ?
Ответ Олег Шелопаев
Классическое- ну и в чем он неправ?
Да во всем, гражданин России говорит о России, а некоторые граждане России хотят, чтобы общество обсуждало США, доллар, госдолг, еще что-то..... но не Россию. То, что говорит Плющев, это же буквально переделанный нарратив: «Доллар загнивает, вы видели госдолг США, вы хотите как в Париже?»
Согласно логике Плющева, правильный Задоров не говорил про Россию, а болтал бы про США, подсвечивая их недостатки и не говоря о подобных в своей стране... Хотя он гражданин России, а не США.
Тут в целом всё неправильно. Россияне и сами почему-то считают, что нормально молчать о России и болтать о США. Как в том анекдоте, где я тоже могу зайти в Кремль и сказать, что Рейган плохо управляет страной.
Не говоря о том, что у Ирана официальная позиция о том, что они обязаны истребить и евреев, и христиан, и даже мусульман других конфессий. Даже других мусульман, это прям все говорит о них.
Ответ ilya1809
Да во всем, гражданин России говорит о России, а некоторые граждане России хотят, чтобы общество обсуждало США, доллар, госдолг, еще что-то..... но не Россию. То, что говорит Плющев, это же буквально переделанный нарратив: «Доллар загнивает, вы видели госдолг США, вы хотите как в Париже?» Согласно логике Плющева, правильный Задоров не говорил про Россию, а болтал бы про США, подсвечивая их недостатки и не говоря о подобных в своей стране... Хотя он гражданин России, а не США. Тут в целом всё неправильно. Россияне и сами почему-то считают, что нормально молчать о России и болтать о США. Как в том анекдоте, где я тоже могу зайти в Кремль и сказать, что Рейган плохо управляет страной. Не говоря о том, что у Ирана официальная позиция о том, что они обязаны истребить и евреев, и христиан, и даже мусульман других конфессий. Даже других мусульман, это прям все говорит о них.
Ты гражданин Ирана, или что? Ты настолько умен, что умудряешься противоречить самому себе буквально в одном сообщении?
Логика Плющева проста - если ты говоришь о России, говори и о США. Как это делает тот же Гашек. Это - позиция. А если ты говоришь об одном, но не говоришь о другом, то ты просто воздухан.
В тексте Плюшева упоминается и Овечкин. А вот как Овечкин отреагировал на события четырёхлетней давности и на события в Иране? И там, и там никак). Что скажет Плюшев о такой страусиной позиции? Если претензии Задорову, будь последователен. Предъяви претензию и иконе. Или жим, жим)?
Ответ agentkuper
В тексте Плюшева упоминается и Овечкин. А вот как Овечкин отреагировал на события четырёхлетней давности и на события в Иране? И там, и там никак). Что скажет Плюшев о такой страусиной позиции? Если претензии Задорову, будь последователен. Предъяви претензию и иконе. Или жим, жим)?
Да, у овцов промолчал, но он промолчал и там, и там, а вот передоров там петушился, а тут загасился. Разница, всё-таки, есть.
Ответ agentkuper
В тексте Плюшева упоминается и Овечкин. А вот как Овечкин отреагировал на события четырёхлетней давности и на события в Иране? И там, и там никак). Что скажет Плюшев о такой страусиной позиции? Если претензии Задорову, будь последователен. Предъяви претензию и иконе. Или жим, жим)?
В соцсети Ови аватаркой стоит его фото с Путиным. Вполне достаточно. В Прибалтике или Чехии за такое минимальным наказанием была бы депортация
В словах Плюшева есть резон. Другой вопрос,что мнение Задорова все равно ничего не решает и не меняет.
Ответ Alexey Alexeev
В словах Плюшева есть резон. Другой вопрос,что мнение Задорова все равно ничего не решает и не меняет.
Задорова никто за язык не тянул. Сидел бы и молчал. Но он сам прилюдно вещал, что он альфач, и он будет честен и последователен в своей позиции.
Мы думали, что Задоров это альфач Шер-Хан, а оказалось, что он Табаки.😂
Ответ Alexey Alexeev
В словах Плюшева есть резон. Другой вопрос,что мнение Задорова все равно ничего не решает и не меняет.
Тогда пусть помалкивает.
Классный наброс
Любимое занятие свидетелей пятилетки под кодовым названием "Все идет по плану": сравнивать несравнимые вещи и прикрывать свой срам газеткой "Правда".
Ответ Dr. Sheldon Cooper
Любимое занятие свидетелей пятилетки под кодовым названием "Все идет по плану": сравнивать несравнимые вещи и прикрывать свой срам газеткой "Правда".
Конечно несравнимые. Россия противостоит сошедшему с ума соседу, который является реальной угрозой стране, хотя бы чисто из географических условий. США напали на страну за тысячи км от своей границы, от которой для США невозможны никакие угрозы опять-таки хотя бы из чисто географических обстоятельств. Так что это действительно не одно и то же. Только не в том смысле, d котором воют подобные тебе.
Ответ fil_spb
Конечно несравнимые. Россия противостоит сошедшему с ума соседу, который является реальной угрозой стране, хотя бы чисто из географических условий. США напали на страну за тысячи км от своей границы, от которой для США невозможны никакие угрозы опять-таки хотя бы из чисто географических обстоятельств. Так что это действительно не одно и то же. Только не в том смысле, d котором воют подобные тебе.
Не скажите !
И у Украны , и у Ирана есть атомные заряды и ракеты . Поэтому расстояния не помеха .
А Трамп, по сути дела , открыл второй фронт :
И нефть по сотке теперь наша , и эмбарго сняли , и оружия не будет Американского у Украины !
Лучше уже некуда , если только наземная операция ВС США против Украины
Задоров где-то высказался о правильности ударов? Одобрил их? Нет? Так где тогда переобувание?
Ответ imaginary
Задоров где-то высказался о правильности ударов? Одобрил их? Нет? Так где тогда переобувание?
Ладно дед не знает значения слов, но комментаторы Спортса то чего мозг не включают) обвинения могут быть в том что он молчит, но тогда вопрос кто его спрашивал из журналистов и что он ответил
Мда, как говорится, вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте.
Задоров походу решил затеряться в толпе)))
а если по сути - проблема Задорова не в скорости, а в привозе удалений, по которым он сейчас в топе всей Лиги, а на таком турнире как ОИ, где участвуют лучшие игроки и сам турнир скоротечный, это может быть фатальным для команды
Ответ Ko Vi
Задоров походу решил затеряться в толпе))) а если по сути - проблема Задорова не в скорости, а в привозе удалений, по которым он сейчас в топе всей Лиги, а на таком турнире как ОИ, где участвуют лучшие игроки и сам турнир скоротечный, это может быть фатальным для команды
По сути кто у нас может быть трёх парах защитников? Не буду утверждать что он там должен быть в первой, но из шести защитников без него точно ни как.
Ответ sammuilson
По сути кто у нас может быть трёх парах защитников? Не буду утверждать что он там должен быть в первой, но из шести защитников без него точно ни как.
да я то не спорю, что он вариант для Сборной, если бы не эта его проблема с удалениями
И снова наш спорт вне политики.
