Плющев о Задорове: «Когда началась СВО, он учил всех нас демократии и миролюбию. После бомбежки США школы в Иране – молчок. Чудеса переобувания!»
Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об отсутствии реакции защитника «Бостона» Никиты Задорова на операцию США и Израиля против Ирана.
– Герой недели?
– Назову защитника «Бостона» Задорова.
– Владимир Анатольевич, почему он?!
– Помнится, четыре года назад, когда началась СВО, он во всех интервью косноязычно пересказывал репортажи различных «си-эн-эн», учил всех нас демократии и миролюбию. А также чуть ли не обзванивал наших энхаэловцев, предлагая какие-то политические заявления от лица игроков.
В том числе и под сурдинку вот таких «задоровых» и «гашеков» Россию и ее спортсменов отодвигали ото всех международных турниров, делали изгоями. И каждый наш спортсмен и гражданин обязан это понимать и помнить.
Но вот прошли четыре года из просветительской жизни Задорова – и даже его любимые американские СМИ на этой неделе признали, что в Иране его новой страной была разбомблена детская школа, жертв – за сотню. В такой ситуации можно было ожидать, что наш «учитель» уже обзванивает всех хоккеистов, выступающих в США, разрывает свой контракт и бежит из агрессивного Бостона – как минимум в Канаду.
Но нет – молчок. Смотрю, вчера в Бостоне спокойненько, с улыбочкой выходит на лед против Овечкина, которого четыре года назад чему-то поучал и чуть ли не обвинял. Чудеса переобувания!
Впрочем точно так же переобулась вся команда наших иноагентов, живущих в Израиле. Всем этим людям без чести и совести – звание «героев»!
– Судя по последним интервью, Задоров вообще не рефлексирует – и даже заговорил о выступлениях за сборную России…
– Во-первых, Олимпиада показала, какие защитники сегодня ценятся – и на их фоне медлительный легионер «Бостона» выглядит скорее динозавром из девяностых годов.
Ну а во-вторых, хотел бы я увидеть тренера сборной России, который после всего сказанного рискнул бы этого защитника пригласить.
Надеюсь, что абсолютным беспамятством наш хоккей еще не страдает, – сказал Плющев.
«Конечно, обидно, что сборной России нет. Но что сделать?» Задоров кайфует от Олимпиады у ТВ
Нет. Задорова не видно и не слышно.😂
Согласно логике Плющева, правильный Задоров не говорил про Россию, а болтал бы про США, подсвечивая их недостатки и не говоря о подобных в своей стране... Хотя он гражданин России, а не США.
Тут в целом всё неправильно. Россияне и сами почему-то считают, что нормально молчать о России и болтать о США. Как в том анекдоте, где я тоже могу зайти в Кремль и сказать, что Рейган плохо управляет страной.
Не говоря о том, что у Ирана официальная позиция о том, что они обязаны истребить и евреев, и христиан, и даже мусульман других конфессий. Даже других мусульман, это прям все говорит о них.
Логика Плющева проста - если ты говоришь о России, говори и о США. Как это делает тот же Гашек. Это - позиция. А если ты говоришь об одном, но не говоришь о другом, то ты просто воздухан.
Мы думали, что Задоров это альфач Шер-Хан, а оказалось, что он Табаки.😂
И у Украны , и у Ирана есть атомные заряды и ракеты . Поэтому расстояния не помеха .
А Трамп, по сути дела , открыл второй фронт :
И нефть по сотке теперь наша , и эмбарго сняли , и оружия не будет Американского у Украины !
Лучше уже некуда , если только наземная операция ВС США против Украины
а если по сути - проблема Задорова не в скорости, а в привозе удалений, по которым он сейчас в топе всей Лиги, а на таком турнире как ОИ, где участвуют лучшие игроки и сам турнир скоротечный, это может быть фатальным для команды