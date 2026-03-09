Далин о «Баффало» после 8:7 с «Тампой»: «Огромный шаг вперед для нас. Каждый парень внес свой вклад в победу. Мы здесь как братья, все могли это видеть»

Расмус Далин высказался о победе «Баффало» над «Тампой» (8:7).

Капитан «Баффало» Расмус Далин высказался о победе над «Тампой » (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Эта игра – огромный шаг вперед для нас как для команды. Каждый парень внес свой вклад в победу и проявил себя тогда, когда это было необходимо.

Я очень горжусь всеми ребятами. Эта игра сделает нас еще лучше. Мы здесь как братья. Все могли это видеть», – сказал Далин.

