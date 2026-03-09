  • Спортс
  • Далин о «Баффало» после 8:7 с «Тампой»: «Огромный шаг вперед для нас. Каждый парень внес свой вклад в победу. Мы здесь как братья, все могли это видеть»
3

Далин о «Баффало» после 8:7 с «Тампой»: «Огромный шаг вперед для нас. Каждый парень внес свой вклад в победу. Мы здесь как братья, все могли это видеть»

Расмус Далин высказался о победе «Баффало» над «Тампой» (8:7).

Капитан «Баффало» Расмус Далин высказался о победе над «Тампой» (8:7) в регулярном чемпионате НХЛ

«Эта игра – огромный шаг вперед для нас как для команды. Каждый парень внес свой вклад в победу и проявил себя тогда, когда это было необходимо. 

Я очень горжусь всеми ребятами. Эта игра сделает нас еще лучше. Мы здесь как братья. Все могли это видеть», – сказал Далин. 

Огнище в НХЛ: 15 голов и 102 минуты штрафа, драки звезд и дубль Кучерова

«Баффало» одержал 7-ю победу подряд, обыграв «Тампу» (8:7). Команда Раффа вышла на 1-е место в дивизионе, обогнав «Лайтнинг»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Радость видеть Клинков в такой впечатляющей форме. Теперь можно и за первый посев на Востоке побороться, Каролина вот она, рядом совсем. А ведь в конце декабря ещё плелись в конце таблицы, но правда, даже тогда положение не казалось безнадёжным, игра была.
Не, ну они прям красавчики. Очень уважаю быков
