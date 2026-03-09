Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 22 броска «Анахайма». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (6)
Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне.
Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:0).
25-летний канадец отразил все 22 броска и был признан первой звездой встречи. Матч на ноль стал для него 5-м в сезоне – больше в лиге только у Ильи Сорокина из «Айлендерс» (6 в 39 играх).
У Хофера в текущем сезоне 34 игры и 16 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69.
Другой вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, выступивший на Олимпиаде за сборную Канады, в тех же 34 матчах в сезоне записал в актив 9 побед (1 шатаут) при 86,8% сэйвов и КН 3,55.
Ждём в мае на ЧМ в Швейцарии..
Хофер добился того, что казалось почти невозможным, оттеснил Биннингтона на второй план.
Красавец, что еще сказать
