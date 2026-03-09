  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 22 броска «Анахайма». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (6)
3

Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 22 броска «Анахайма». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (6)

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне.

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:0). 

25-летний канадец отразил все 22 броска и был признан первой звездой встречи. Матч на ноль стал для него 5-м в сезоне – больше в лиге только у Ильи Сорокина из «Айлендерс» (6 в 39 играх). 

У Хофера в текущем сезоне 34 игры и 16 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69. 

Другой вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, выступивший на Олимпиаде за сборную Канады, в тех же 34 матчах в сезоне записал в актив 9 побед (1 шатаут) при 86,8% сэйвов и КН 3,55. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
рейтинги
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
logoДжоэл Хофер
logoАйлендерс
logoДжордан Биннингтон
logoАнахайм
logoСент-Луис
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём в мае на ЧМ в Швейцарии..
Хофер добился того, что казалось почти невозможным, оттеснил Биннингтона на второй план.
Красавец, что еще сказать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
4 минуты назад
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
52 минуты назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
сегодня, 11:32
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
сегодня, 11:25
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
сегодня, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
16 минут назад
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
33 минуты назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
42 минуты назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Рекомендуем