Вратарь «Сент-Луиса» Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 22 броска «Анахайма». По числу игр на ноль он уступает только Сорокину (6)

Вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер сделал 5-й шатаут в сезоне.

Вратарь «Сент-Луиса » Джоэл Хофер вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:0).

25-летний канадец отразил все 22 броска и был признан первой звездой встречи. Матч на ноль стал для него 5-м в сезоне – больше в лиге только у Ильи Сорокина из «Айлендерс » (6 в 39 играх).

У Хофера в текущем сезоне 34 игры и 16 побед при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,69.

Другой вратарь «блюзменов» Джордан Биннингтон, выступивший на Олимпиаде за сборную Канады, в тех же 34 матчах в сезоне записал в актив 9 побед (1 шатаут) при 86,8% сэйвов и КН 3,55.