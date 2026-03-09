Чинахов забил 11-й гол за «Питтсбург» – «Бостону». У Егора 17 очков в 25 матчах после обмена из «Коламбуса»

Егор Чинахов забил 11-й гол в составе «Питтсбурга» – в матче с «Бостоном».

Нападающий «Питтсбурга » Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона » (5:4 ОТ).

Это 11-й гол россиянина в составе «Пингвинс». Он набрал 17 (11+6) очков в 25 играх после обмена из «Коламбуса ».

Всего в нынешнем регулярном сезоне в активе Чинахова 23 (14+9) балла в 54 матчах.