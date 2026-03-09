  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Чинахов забил 11-й гол за «Питтсбург» – «Бостону». У Егора 17 очков в 25 матчах после обмена из «Коламбуса»
Видео
8

Чинахов забил 11-й гол за «Питтсбург» – «Бостону». У Егора 17 очков в 25 матчах после обмена из «Коламбуса»

Егор Чинахов забил 11-й гол в составе «Питтсбурга» – в матче с «Бостоном».

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (5:4 ОТ). 

Это 11-й гол россиянина в составе «Пингвинс». Он набрал 17 (11+6) очков в 25 играх после обмена из «Коламбуса». 

Всего в нынешнем регулярном сезоне в активе Чинахова 23 (14+9) балла в 54 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoПиттсбург
logoЕгор Чинахов
logoБостон
logoКоламбус
logoНХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Егор талантливый, но ему нужно доверие и мотивация на успех. В Питтсбурге он это получает, рад за него
Ответ Sander Westerveld
Егор талантливый, но ему нужно доверие и мотивация на успех. В Питтсбурге он это получает, рад за него
У него отец хорошо играл, техничный игрок был.
Хорошо влился в команду Егор!!!
Вовремя свалил от боунесса, с Воронком бы сейчас в 4 звене чалился у коламбаса
То что Егору не засчитали ассист в овретайме, просто бред. На 80% гол сделал. Порой секондари записывают когда игрок на шайбу дунул, а тут по сути полностью его старания зарешали в овертайме и ничего :/
Невозможно смотреть ваш плеер с телеги, тормозит страшно, спорц сделайте что-нибудь!
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Эх, сколько лет уже прошло , но работы так и нет. Бедняга.
Хотя бы новое что нибудь написал.
Ответ seminauskas boy
Эх, сколько лет уже прошло , но работы так и нет. Бедняга. Хотя бы новое что нибудь написал.
Вроде номер телефона сменил
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», «Тампа» победила «Торонто», «Айлендерс» одолели «Сан-Хосе»
8 марта, 05:55
НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Баффало», «Коламбус» победил «Флориду», «Рейнджерс» забросили 6 шайб «Торонто», «Виннипег» обыграл «Тампу», «Лос-Анджелес» был сильнее «Айлендерс»
6 марта, 05:25
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Юте», «Питтсбург» проиграл «Бостону», «Миннесота» победила «Тампу», «Сан-Хосе» одолел «Монреаль»
4 марта, 05:47
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Рассмотрим участие Венгрии и Словакии. Они поддерживают нас в самых важных вопросах, особенно в поставках газа, нефти»
2 минуты назад
Владислав Третьяк: «Сейчас подаем бумаги, чтобы нас включили в календарь ИИХФ. Если нет – будем судиться, пора действовать. У них один аргумент – безопасность. У нас самое безопасное место»
50 минут назад
КХЛ. «Адмирал» проиграл «Барысу»
сегодня, 11:32
Минспорта и ФХР готовят иск в CAS о допуске российских хоккеистов, заявил Дегтярев: «Уверен, исход будет положительным. Будем двигаться проактивно»
сегодня, 11:25
Аркадий Ротенберг о переизбрании Третьяка: «Результаты все положительные. Все идет к тому, что будем выступать на международных турнирах под флагом и гимном»
сегодня, 11:07
Третьяк о переизбрании президентом ФХР: «Первая задача – вернуться в международную хоккейную семью. Как сказал президент, нам нужны победы, нужно объединять россиян»
сегодня, 10:46
Денис Архипов: «Раньше я прилетал в Америку и понимал, что я в другой, более развитой стране. Сейчас в США будто жизнь стала хуже»
сегодня, 10:18
73-летнего Третьяка переизбрали на пост президента ФХР. Он был единственным кандидатом
сегодня, 10:05
Фетисов на заседании Госдумы по Байкалу: «Сколько вырублено леса, как произвели захват береговой линии, мы понимаем ущерб? Куда обращаться гражданам, которые видят беззаконие?»
сегодня, 09:55
Ротенберг об РПЛ: «Много интересных тренеров, всем желаю успехов, особенно Гусеву. Как московский динамовец, общаюсь с ним чаще, чем с другими»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Третьяке во главе ФХР: «Его переизбрание говорит о доверии государственных органов. Значит работа проделана качественная, и членов исполкома она удовлетворила»
14 минут назад
Роднина об Овечкине: «Еще может стать олимпийским чемпионом в 2030-м. Про рекорд Гретцки тоже говорили, что это невозможно. Великие спортсмены расширяют границы возможного»
31 минуту назад
Форвард «Адмирала» Олсон о «Металлурге»: «Из всех команд выделю Магнитогорск. У них какое-то невероятное нападение, их умение забивать голы впечатлило»
40 минут назад
Быков о желании Ротенберга пройти стажировку в НХЛ: «Перенимать опыт и технологии в хоккее – значит иметь возможность сравнивать свои наработки, идти в ногу с развитием мировой индустрии»
сегодня, 10:34
Защитник «Авангарда» Чеккони о холодце: «Мясное желе – это ужасно. Больше не буду его есть»
сегодня, 07:57
Николай Коваленко: «ЦСКА без разницы, на каком месте закончим регулярку. В плей-офф все соперники достойные»
сегодня, 07:19
Форвард СКА Поляков про 1000 матчей Плотникова в КХЛ: «Легенда, дошел до такого возраста в такой хорошей форме. Терминатор»
сегодня, 07:02
Защитник «Авангарда» Чеккони о Ги Буше: «Сильный и страстный, заботится о нас. Нравятся тренеры, которые говорят все как есть»
сегодня, 06:28
Светлов о победе «Металлурга» в Кубке Континента: «Самая современная и ровная по составу команда КХЛ. Единственные, кто не проигрывал в основное время дважды кряду»
сегодня, 06:02
Козырев о 3:1 с «Ладой»: «Северсталь» контролировала игру. В концовке сыграли на результат, надежно»
сегодня, 05:15
Рекомендуем