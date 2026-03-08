Ротенберг поздравил с 8 марта: «Дорогие девушки, женщины, девочки, дочери, мамы и бабушки – с праздником. Благодаря вам растут наши дети, развивается спорт и появляются большие цели»

Ротенберг поздравил с 8 марта: благодаря вам растут наши дети.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Международным женским днем. Праздник отмечается ежегодно 8 марта.

«Дорогие девушки, женщины, девочки, дочери, мамы и бабушки, поздравляю вас с Международным женским днем!

Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, силу и теплоту. Благодаря вам растут наши дети, развивается спорт, появляются новые проекты и большие цели. Вы вдохновляете, помогаете двигаться вперед и создаете ту атмосферу, без которой невозможно добиться результата.

Каждый день вы вкладываете в нас и в наших детей огромное количество любви, внимания и заботы – и это чувствуется всегда.

Желаю вам здоровья, тепла, гармонии и только хороших событий. Пусть рядом будут люди, которые ценят и уважают вас, делают вашу жизнь светлее и радостнее.

С праздником! С 8 Марта! ❤🙏» – написал Ротенберг.

