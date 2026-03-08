  • Спортс
  • Ротенберг поздравил с 8 марта: «Дорогие девушки, женщины, девочки, дочери, мамы и бабушки – с праздником. Благодаря вам растут наши дети, развивается спорт и появляются большие цели»
12

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал поздравление с Международным женским днем. Праздник отмечается ежегодно 8 марта.

«Дорогие девушки, женщины, девочки, дочери, мамы и бабушки, поздравляю вас с Международным женским днем!

Хочу сказать большое спасибо за вашу поддержку, силу и теплоту. Благодаря вам растут наши дети, развивается спорт, появляются новые проекты и большие цели. Вы вдохновляете, помогаете двигаться вперед и создаете ту атмосферу, без которой невозможно добиться результата.

Каждый день вы вкладываете в нас и в наших детей огромное количество любви, внимания и заботы – и это чувствуется всегда.

Желаю вам здоровья, тепла, гармонии и только хороших событий. Пусть рядом будут люди, которые ценят и уважают вас, делают вашу жизнь светлее и радостнее.

С праздником! С 8 Марта! ❤🙏» – написал Ротенберг.

Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Ты их детям бьёшь клюшкой по голове)
Зенит офигенно поздравил) Спасибо!!!
Ну тут не грех, его не поздравить в ответ ...
Говорливый прощелыга
Напишу мой день рожднения - 12 января . Может он меня тоже хотел поздравить но не знал когда он. Заранее ему спосибо. Очень приятно.
Дети нынче растут благодаря подачкам.
Ну как же праздник без человека-открытки?)
Вниманию смм щика. Мне ИИ предложил другую версию поздравления, более подходящую:
Дорогие наши девушки, хоккеистки по жизни!

Поздравляю вас с 8 марта! В этот день даже я, главный тренер, понимаю: никакая тактика не поможет, если в доме нет главного капитана — вас. Вы управляете нашей жизнью лучше, чем я управляю сменой состава. И это абсолютно заслуженно!

Хочу поздравить наших очаровательных болельщиц. Спасибо, что вы есть! Вы — как пятый полевой игрок, который всегда на подстраховке. Даже когда мы пропускаем шайбы, вы не кричите «Отставка!», а просто приносите нам чай. Это и есть настоящий командный дух.

Вы — наши главные тренеры в жизни. Вы каждый день проводите «работу над ошибками»: объясняете нам, что носки не носят на полу, а «система» в доме — это не моя тактика, а порядок на кухне. И мы соглашаемся! Потому что без вас наша игра развалилась бы ещё на первой смене.

Желаю вам, чтобы в жизни был только «чистый лёд» (без скандалов), чтобы соперницы (завистницы) уходили на скамейку штрафников, а подруги всегда были в большинстве. Пусть у вас будет бесконечный овертайм счастья, а наши подарки всегда попадают точно в цель, как Ковальчук в буллитной серии!
С праздником, наши прекрасные половинки хоккейной команды! Любим вас!
А прабабушки?!
