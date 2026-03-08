  • Спортс
  • Депутат Журова об Овечкине в КХЛ: «Саше самому хочется, чтобы его тут все пинали? Эликсира вечной молодости нет – надо смотреть на его форму и желание»
7

Депутат Журова об Овечкине в КХЛ: «Саше самому хочется, чтобы его тут все пинали? Эликсира вечной молодости нет – надо смотреть на его форму и желание»

Журова об Овечкине в КХЛ: Саше хочется приехать, чтобы его тут все пинали?.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Срок соглашения 40-летнего нападающего с годовой зарплатой 9,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. В этом сезоне он набрал 50 (24+26) очков в 64 матчах.

– Стоит ли Овечкину возвращаться в Россию из США?

– Знаю, что такие предложения были, даже желание у него было, но тут вопрос возраста. Овечкин не может играть вечно. Хоккей все-таки травмоопасный и физически непростой вид спорта. Саша держал форму, чтобы побить рекорд, а вот готов ли он продолжать выступать?

Овечкин точно не хочет играть плохо. Представляете, приехать в Россию, а здоровье и физические кондиции не на уровне 20-летних парней. Самому Овечкину хочется, чтобы он приехал сюда, а его тут все пинали? У спортивной жизни есть ограничения. Какой бы великий спортсмен он ни был – все равно есть момент, когда надо закончить карьеру. Эликсира вечной молодости и вечно молодого Овечкина – нет.

А если насчет возвращения в Россию, надо смотреть на его форму и желание. Овечкин же еще хочет рекорды побить. Он так старается. Пусть забивает и дальше шайбы и создает максимальный запас, а там Саша решит. Думаю, все будет зависеть от его здоровья.

Если Овечкин будет играть на хорошем уровне, то я бы хотела его видеть в КХЛ, а если будет спад карьеры, то, думаю, он сам не захочет, – сказала Журова.

Овечкин набрал очки только в 1 из 5 последних матчей – дубль «Монреалю». У «Вашингтона» три поражения подряд

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, всё верно! Отдыхать пора! Ни что не вечно под луной🌍🏞️🌛🌠🌒🌕
Я вот не пойму одного... Депутату Журоаой в гос думе занятся не чем, кроме как отвечать на детсадовские вопросы про Овечкина?🤔
Спросите у депутата Журовой, - стоит ли Овечкину жить в самой Москве, или за городом? В новостройке, или вторичке, но ближе к центру? Стоит ли ему раздавать автогрофы, маркером, или ручкой? Стоит ли ему ездить на бензине, или дизеле. Стоит ли ему есть белый хлеб, или чёрный. И прочее, прочее, прочее...
Ведь это так всем интересно. Люди покоя не находят, ломая голову над этими вопросами, в ожидании, что Журова прольет свет на эти их недоумения... Ведь если не Журова, то где найти ответы на такого рода вопросы? И как вообще жить не получив этих ответов?
По большому счету она права, на один прощальный матч нормально, сезон не вывезет уровнем, КХЛ далеко не детский сад, это понимают все, хоть и не признаются, в том числе и ярые поклонники и сам Александр. Это того не стоит
Ответ Ккк_1116498071
По большому счету она права, на один прощальный матч нормально, сезон не вывезет уровнем, КХЛ далеко не детский сад, это понимают все, хоть и не признаются, в том числе и ярые поклонники и сам Александр. Это того не стоит
А что мешает в кхл так же, памятником простоять в центре полянки весь сезон, как уже не первый сезон в нхл стоит?) Тем более, что по словам знатоков финансовой составляющей хоккейных клубов, он сразу же принесет условному Динамо миллиарды рублей на продаже маек и еще какого-то барахла))
Не зря Уил продлил контракт еще на пару лет. Праворукий центр. Явно надеяться с Сашей Овечкиным поиграть))
Просто эксперт по форме Овечкина и его будущего.
