  Защитник «Авангарда» Лажуа о еде в России: «Татарские треугольники невероятны. Иногда ем борщ, очень нравится куриный шашлык – знаю, что это не совсем русское блюдо»
Защитник «Авангарда» Лажуа о еде в России: «Татарские треугольники невероятны. Иногда ем борщ, очень нравится куриный шашлык – знаю, что это не совсем русское блюдо»

Защитник «Авангарда» Максим Лажуа поделился мнением о еде в России. 28-летний канадец проводит первый сезон в FONBET КХЛ.

– Чему вы уже научились у русских игроков и персонала команды? И научил ли ты их чему-нибудь?

– Если говорить о русском языке, то он чрезвычайно сложен в изучении. Конечно, я знаю базовые слова, но мне бы хотелось, чтобы процесс изучения шел легче. А так, для меня интересно узнавать какие-то культурные вещи, пробовать новую еду…

– Джозеф Чеккони рассказывал, что так полюбил борщ, что ел его каждый день две недели подряд. И еще ему полюбились сырники. А что понравилось больше всего из русской кухни вам?

– Мне очень нравится куриный шашлык. Знаю, что это не совсем русское блюдо, но тем не менее. Иногда ем борщ. А еще мне понравились татарские треугольники! Они просто невероятны! – сказал Лажуа.

«Авангард» продлил контракт с Лажуа на год

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Allhockey
эчпочмаки - это база
Дамир и Наиль делают свое дело )
кто нибудь свозит его к Вартану и накормит шашлыком .
Сало как тебе?
В любой стране есть свои вкусняшки - Россия не исключение.
Рекомендуем