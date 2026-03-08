  • Спортс
2

ФХР, СКА, «Авангард», «Спартак», «Локомотив», «Динамо» и другие клубы КХЛ поздравили с 8 марта

ФХР, СКА, «Авангард», «Спартак» и «Динамо» поздравили женщин с 8 марта.

Федерация хоккея России (ФХР) и клубы FONBET КХЛ опубликовали поздравления с Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

«Не просто день, а тот самый день! Поздравляем всех девочек, девушек, дочерей, жен, мам и бабушек! С праздником! С 8 марта!» – сказано в сообщении Федерации хоккея России (ФХР).

«Поздравляем всех женщин с праздником! Озаряйте арену своей красотой, поддерживайте любимую команду звонкими голосами и дарите нам свою любовь! Вы – самое прекрасное, что у нас есть», – написало «Динамо».

«Наши прекрасные и смелые, нежные и решительные, искренние и сильные духом – с Международным женским днем! Спасибо за красоту, поддержку и невероятную внутреннюю энергию! Желаем вам любви, гармонии и ярких весенних дней. С праздником, дорогие девушки», – поздравил СКА.

«Милые болельщицы! Спасибо, что вы с нами: вдохновляете на спортивные победы и рекорды, украшаете своим присутствием каждый матч. Будьте счастливы и любимы! С праздником весны!» – написал в соцсетях «Локомотив».

«Спасибо за вашу постоянную заботу и искреннюю поддержку – от всей души желаем вам крепкого здоровья и большого счастья, любви и семейного благополучия, а также много моментов радости от красивой игры и ярких побед любимой команды, сегодня и всегда!» – поздравляет «Спартак».

«Будьте такими же сильными, яркими, побеждающими и вдохновляющими на победы, наши лучшие болельщицы» – говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
