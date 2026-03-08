  • Спортс
  Жена Карлсона об обмене защитника: «Наши сердца были разбиты. Джон 17 сезонов отдавал «Вашингтону» все, что у него было. Спасибо болельщикам за вашу любовь»
9

Жена Джона Карлсона прокомментировала обмен защитника из «Вашингтона» в «Анахайм». 36-летний хоккеист впервые сменил клуб в НХЛ.

«Спасибо болельщикам «Вашингтона» за то, что вы цените Джона, и за всю любовь, которую вы нам посылали. Джон на протяжении 17 сезонов отдавал команде все, что у него было.

Было бы неискренне с моей стороны уехать так, будто это просто бизнес, а Джон – часть сделки. Наши сердца были разбиты.

У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарна всем вам. Однажды я просмотрю все ваши сообщения, когда мое сердце сможет это выдержать. Люблю вас всех, спасибо за все», – сказала Джина Карлсон.

Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Кто играл в одной команде хотя бы 5 лет, это поймёт, это его дом реально, он зашёл туда зелёным пацаном, он состоялся там как игрок, муж и отец.
Но у менеджмента команды есть задача и они её как могут, так и выполняют. Иначе их самих поменяют на кого-то другого. А 17 лет, это была славная работа! Здоровья Джону)
Ответ Anti S
А может это хитрый ход, плод Вашику не светит, поэтому отправили Джона в Анахайм порубиться за Кубок, срубили за это пик1, а летом Джон опять подпишется на пару-тройку лет
Ответ Einfach Safari
Никто не возвращается, тем более из Калифорнии в Вашик- забудьте уже про Карлсона
Карлсон больше не вернется! ****!
Как обычно классические заголовки от спортсру
а что в нхл ни как в футболе если не хочешь переходить то до конца контракта фиг тебя продадут или обменяют куда либо без твоего согласия?
Ответ dinamo39
а что в нхл ни как в футболе если не хочешь переходить то до конца контракта фиг тебя продадут или обменяют куда либо без твоего согласия?
Зависит от того, что прописано в контракте. Игрок может настоять на полном запрете обмена, и тогда без его согласия обменять нельзя, можно только выкупить контракт, но чаще всего это очень невыгодно. Бывает без запрета на обмен, и тогда меняют как Карлсона. Бывает гибрид, когда прописано, что игрок при желание клуба обменять указывает энное крличество команд, куда согласен перейти или наоборот, куда не пойдет.
Ответ Михаил Майоров
понял, спасибо,как у них всё интересно в нба наверное так же
Я всё понимаю, но что-то плача, как будто у него контракт на 5 лет ещё и вот он там и будет играть. Ну на 3 месяца обменяли макс, ну попылит в Калифорнии немного. Потом сможет сам принимать решение. Да, наверное слегка обидно, с другой стороны первый пик команде принёс, который нужен и играть поехал не в Манитобу
