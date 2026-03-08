Жена Карлсона об обмене защитника: «Наши сердца были разбиты. Джон 17 сезонов отдавал «Вашингтону» все, что у него было. Спасибо болельщикам за вашу любовь»
Жена Джона Карлсона прокомментировала обмен защитника из «Вашингтона» в «Анахайм». 36-летний хоккеист впервые сменил клуб в НХЛ.
«Спасибо болельщикам «Вашингтона» за то, что вы цените Джона, и за всю любовь, которую вы нам посылали. Джон на протяжении 17 сезонов отдавал команде все, что у него было.
Было бы неискренне с моей стороны уехать так, будто это просто бизнес, а Джон – часть сделки. Наши сердца были разбиты.
У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарна всем вам. Однажды я просмотрю все ваши сообщения, когда мое сердце сможет это выдержать. Люблю вас всех, спасибо за все», – сказала Джина Карлсон.
Овечкин назвал день обмена Карлсона из «Вашингтона» самым грустным в карьере: «Просто в шоке. Я все еще здесь, посмотрим, что будет»
Но у менеджмента команды есть задача и они её как могут, так и выполняют. Иначе их самих поменяют на кого-то другого. А 17 лет, это была славная работа! Здоровья Джону)