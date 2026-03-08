Жена Карлсона об обмене защитника: «Наши сердца были разбиты. Джон 17 сезонов отдавал «Вашингтону» все, что у него было. Спасибо болельщикам за вашу любовь»

Жена Карлсона об обмене защитника из «Вашингтона»: наши сердца были разбиты.

Жена Джона Карлсона прокомментировала обмен защитника из «Вашингтона » в «Анахайм ». 36-летний хоккеист впервые сменил клуб в НХЛ.

«Спасибо болельщикам «Вашингтона» за то, что вы цените Джона, и за всю любовь, которую вы нам посылали. Джон на протяжении 17 сезонов отдавал команде все, что у него было.

Было бы неискренне с моей стороны уехать так, будто это просто бизнес, а Джон – часть сделки. Наши сердца были разбиты.

У меня нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарна всем вам. Однажды я просмотрю все ваши сообщения, когда мое сердце сможет это выдержать. Люблю вас всех, спасибо за все», – сказала Джина Карлсон.

