Морозов о симуляциях в КХЛ: «Знаем, как доктора выходят и говорят игрокам: «Лежи, лежи». Будем бороться с грязью – мы за честный спорт»

Морозов о симуляциях в КХЛ: будем бороться с грязью – мы за честный спорт.

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о работе судей в лиге.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин ранее заявлял, что хоккеисты его команды получают несправедливые удаления, поскольку игроки соперника приукрашивают степень воздействия.

– Как реагируете на слова Никитина?

– Мы на все обращаем внимание. Рассматриваем предложения. Мы провели голосование, Алексей Анисимов (главный арбитр КХЛ – Спортс’‘) собрал разные мнения от клубов, потом он точечно встречался с руководством ЦСКА, проходился по этим моментам.

Это спорный момент, как понять, насколько сильный удар? Пока мы пришли к тому, что правило прорабатывается, но пока во время регулярного чемпионата не можем изменить правило. Перед плей‑офф будем встречаться с клубами.

– Рассматриваете варианты увеличения штрафов за симуляции?

– Конечно, мы боремся с симуляциями, знаем, как доктора выходят, говорят: «Лежи, лежи». Мы за честный спорт и за то, чтобы побеждал тот, кто сильнее в спорте. Будем бороться с грязью, – сказал Морозов.

КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
правила
судьи
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Доктора-подлецы виноваты
Уровень судейства бы лучше повышали! Возможно, тогда и случаев симуляции стало меньше.
как будто бы грязь и симуляция - две диаметрально противоположные ситуации🤔
Ну, может наконец-то прижмут весь этот торпедизм и его инициаторов
мы знаем, мы боремся и тд , так же и клубные махинации
