  Тренер «Сибири» Люзенков о назначении: «Колоссальный стресс – спал 30 минут в первые сутки. Положение было тяжелое. Смеялись с ребятами, что нам сказали плыть через океан на дырявой лодке»
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал о назначении на должность главного тренера в новосибирском клубе.

48-летний специалист стал исполняющим обязанности в ноябре 2025-го после отставки Вячеслава Буцаева. В январе он был утвержден главным тренером до конца сезона.

– Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказывал, что у него уровень стресса как у шахтера под землей. Ваш уровень стресса повысился после назначения главным тренером «Сибири»?

– Как это измерить я не знаю. Но по внутренним ощущениям – стресс был колоссальный, особенно поначалу. Турнирное положение было тяжелое, в СМИ многие махнули на нас рукой, подкидывали разную информацию. Мне не хотелось бросать это дело. Смеялись с ребятами, что нам дали лодку, всю в дырках, и сказали «плывите через океан».

А мы уже посреди океана: один – дует, другой – заклеивает, третий – с веслом. Так и гребли. Потихоньку, помаленьку. В первые сутки я спал ровно 30 минут. Вот он – стресс. Потом постепенно ребята и болельщики дали позитивные эмоции. Не то чтобы успокоились, но окунулись в работу. Тем не менее, и сейчас, пока не закончится игра, не прозвучит сирена – стресс приличный.

– Есть ли у вас ощущение, что в этом чемпионате для «Сибири» уместилось несколько сезонов?

– Как минимум два – точно. Одна часть была, потом вторая, сейчас идет третья, дай бог и четвертая случится... Пусть не заканчивается! Интересный сезон в плане становления команды, в плане нашей тренерской работы.

Как сказал Альберт Викторович Лещев: «Трудные времена рождают сильных людей», – сказал Люзенков в блоге КХЛ на Спортсе’‘.

«Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции, опережая «Амур» на три очка за пять игр до конца FONBET чемпионата КХЛ.

Интервью с тренером, который вытащил «Сибирь» со дна

1 комментарий
После появления современной арены в крупнейшем городе Сибири, логично, что постепенно решается задача по улучшению качества игры команды. Сибирь постоянно должна претендовать на плей-офф в перспективе, чего ей и желаю.
