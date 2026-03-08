Форвард «Далласа» Хинтц выбыл на несколько недель. Финн травмировался в первом для себя матче после ОИ

Форвард «Далласа» Роопе Хинтц выбыл на несколько недель.

Нападающий «Далласа » Роопе Хинтц пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

29-летний финн получил повреждение во втором периоде матча с «Колорадо» (4:5 Б) и покинул лед только с помощью персонала.

Это была первая игра для форварда после Олимпиады. Он пропустил четыре матча регулярного чемпионата НХЛ из-за болезни.

В этом сезоне на счету Хинтца 53 игры и 43 (15+28) очка при полезности «плюс 15» и 17:20 в среднем на льду.

