Форвард «Далласа» Хинтц выбыл на несколько недель. Финн травмировался в первом для себя матче после ОИ
29-летний финн получил повреждение во втором периоде матча с «Колорадо» (4:5 Б) и покинул лед только с помощью персонала.
Это была первая игра для форварда после Олимпиады. Он пропустил четыре матча регулярного чемпионата НХЛ из-за болезни.
В этом сезоне на счету Хинтца 53 игры и 43 (15+28) очка при полезности «плюс 15» и 17:20 в среднем на льду.
После ОИ на целое звено каличей у Звёзд наберётся.
