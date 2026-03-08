  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»


Владислав Третьяк поздравил с Международным женским днем.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк опубликовал поздравление с Международным женским днем. Праздник отмечается ежегодно 8 марта.

«Бог создал много чудес на Земле, но самое главное и красивое чудо – это наши женщины, без которых невозможно жить на этом свете. Мы, мужчины, очень любим вас.

Желаем вам счастья, благополучия, любви. Чтобы мужчины дарили вам цветы не только на восьмое марта и в день рождения, но чтобы баловали как можно больше.

Здоровья и счастья вам, всего самого доброго», – сказал Третьяк.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ФХР
Вроде, бог это чудо создал из ребра Адама)?
Ответ agentkuper
Вроде, бог это чудо создал из ребра Адама)?
так это других, а не наших😅
Хорошая речь от комсомольца😏
Что Третьяк себе позволяет??? Поздравлять могет только штатный проверенный поздравлятель Роман Борисович. У него дети от трех разных женщин!
бог создал труд и обезьяну
чтоб получился человек
а вот пингвина он не трогал
тот сразу вышел хорошо
