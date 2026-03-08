Третьяк поздравил с 8 марта: «Бог создал много чудес, но самое главное и красивое – наши женщины, без которых невозможно жить. Желаем, чтобы мужчины баловали вас как можно больше»

Владислав Третьяк поздравил с Международным женским днем.

Президент Федерации хоккея России (ФХР ) Владислав Третьяк опубликовал поздравление с Международным женским днем. Праздник отмечается ежегодно 8 марта.

«Бог создал много чудес на Земле, но самое главное и красивое чудо – это наши женщины, без которых невозможно жить на этом свете. Мы, мужчины, очень любим вас.

Желаем вам счастья, благополучия, любви. Чтобы мужчины дарили вам цветы не только на восьмое марта и в день рождения, но чтобы баловали как можно больше.

Здоровья и счастья вам, всего самого доброго», – сказал Третьяк.