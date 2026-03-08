Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ

Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре НХЛ в 3-й раз за сезон.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров сделал четыре результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

Это третья гостевая игра в этом сезоне, в которой 32-летний форвард делает четыре ассиста и более (0+4 против «Нью-Джерси» 12 декабря и 1+4 с «Сан-Хосе» 4 января).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 4 таких матча в регулярном чемпионате-1985/86.

В этом сезоне на счету Кучерова 100 (32+68) очков за 57 игр при полезности «плюс 32».

Кучеров – великий! Отдал 4 передачи и пробил отметку в 100 очков