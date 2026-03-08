  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ
7

Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре в 3-й раз за сезон. Рекорд у Гретцки – 4 таких матча за одну регулярку НХЛ

Кучеров сделал 4 ассиста в гостевой игре НХЛ в 3-й раз за сезон.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал четыре результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

Это третья гостевая игра в этом сезоне, в которой 32-летний форвард делает четыре ассиста и более (0+4 против «Нью-Джерси» 12 декабря и 1+4 с «Сан-Хосе» 4 января).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 4 таких матча в регулярном чемпионате-1985/86.

В этом сезоне на счету Кучерова 100 (32+68) очков за 57 игр при полезности «плюс 32».

Кучеров – великий! Отдал 4 передачи и пробил отметку в 100 очков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoТампа-Бэй
logoНикита Кучеров
рейтинги
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Приятно видеть как наши парни бьют рекорды выдающегося хоккеиста всех времён
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Приятно видеть как наши парни бьют рекорды выдающегося хоккеиста всех времён
Так не побил, где рекорд -- три против четырех?!
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Приятно видеть как наши парни бьют рекорды выдающегося хоккеиста всех времён
Никаких побил нету.
86-3 раза. 99-4. Читайте внимательней.
Куч давно нацелен на рекорды Гретцки.
Ответ ovi1000
Куч давно нацелен на рекорды Гретцки.
Тебе не надоело писать одно и то же?
Ответ ovi1000
Куч давно нацелен на рекорды Гретцки.
нацелеваться то можно сколько угодно....
Просто пожелаю Никите ещё один - два раз в этой регулярке сделать ассистентский покер, это будет по-настоящему круто - зная кто такой Гретцки и по какому показателю он преуспел для всех навсегда!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1
8 марта, 08:22
Кучеров набрал 100+ очков в 4-м подряд сезоне НХЛ и побил рекорд Овечкина среди россиян
8 марта, 05:25
У Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру – 3-й результат среди действующих игроков. Больше только у Макдэвида и Кросби
8 марта, 04:58
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
22 минуты назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
36 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
46 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
6 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
17 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Рекомендуем