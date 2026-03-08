«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)

«Вашингтон» ведет переговоры с Коннором Макмайклом о новом контракте.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил на подкасте First Up, что «Вашингтон » работает над новым соглашением с Коннором Макмайклом .

Форвард был задрафтован клубом в первом раунде драфта-2019 (25-й общий номер). Он провел за «Кэпиталс» 315 матчей с учетом плей-офф и набрал 147 (66+81) очков.

В этом регулярном чемпионате НХЛ на его счету 31 (8+23) результативное действие в 60 матчах при полезности «плюс 6» и 16:58 в среднем на льду.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой 2,1 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го. Игрок может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для «Вашингтона». Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»