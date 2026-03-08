  • Спортс
17

«Вашингтон» работает над новым контрактом с Макмайклом. У 25-летнего форварда 8+23 за 60 матчей в этом сезоне (Даррен Дрегер)

«Вашингтон» ведет переговоры с Коннором Макмайклом о новом контракте.

Инсайдер TSN Даррен Дрегер заявил на подкасте First Up, что «Вашингтон» работает над новым соглашением с Коннором Макмайклом.

Форвард был задрафтован клубом в первом раунде драфта-2019 (25-й общий номер). Он провел за «Кэпиталс» 315 матчей с учетом плей-офф и набрал 147 (66+81) очков.

В этом регулярном чемпионате НХЛ на его счету 31 (8+23) результативное действие в 60 матчах при полезности «плюс 6» и 16:58 в среднем на льду.

Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой 2,1 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го. Игрок может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Карбери после 1:3 от «Бостона»: «Последние дни были тяжелыми для «Вашингтона». Мы потеряли 2 важнейших игроков, но у нас остались те, кто способен побеждать в НХЛ»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Pro Hockey Rumors
17 комментариев
Хорошо что он выдал оверперфоманс в прошлом сезоне, а не в контрактном
Ответ gukmamop
Хорошо что он выдал оверперфоманс в прошлом сезоне, а не в контрактном
Всеравно ему много насыплют )
В топ6 не тянет, в боттом6 не нужен. Идеальное решение - обмен.
Ответ Михаил Майоров
В топ6 не тянет, в боттом6 не нужен. Идеальное решение - обмен.
Условный Калгари отдаст за него третий раунд и ноунейма из АХЛ, большего он и не стоит
Да на х.. он нужен, этот майкл! Не игры, не силовой борьбы, за себя постоять не может!
Абсолютно середнячковый игрок, а контракт получит наверняка приличный
что с Мирошниченко кто знает? Парень вообще пропал
Ответ Павел Гаврош
что с Мирошниченко кто знает? Парень вообще пропал
Вызван из Херши. Там вполне себе. Возможно сыграет с Калгари.
Ответ Олег Шелопаев
Вызван из Херши. Там вполне себе. Возможно сыграет с Калгари.
они его жёстко замариновали.Уже три года там а толку ноль если в следующем сезоне такая же фигня будет надо обмен
