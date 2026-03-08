Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)

Мелош заработает около 120 млн рублей в «Динамо» Минск за 3 года.

Стала известна зарплата Николаса Мелоша по новому соглашению с «Динамо » Минск. 27-летний защитник ранее продлил договор с клубом из Беларуси на 3 года.

«Зарплата Мелоша по новому контракту составит примерно 40 млн рублей в год. Еще есть хорошие бонусы», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В нынешнем FONBET чемпионате КХЛ Мелош сыграл 59 матчей и набрал 15 (3+12) очков при полезности «плюс 27». Канадец проводит второй сезон в минском «Динамо».