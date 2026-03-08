Мелош получит около 120 млн рублей от «Динамо» Минск за 3 года. В договоре предусмотрены бонусы (Михаил Зислис)
Мелош заработает около 120 млн рублей в «Динамо» Минск за 3 года.
Стала известна зарплата Николаса Мелоша по новому соглашению с «Динамо» Минск. 27-летний защитник ранее продлил договор с клубом из Беларуси на 3 года.
«Зарплата Мелоша по новому контракту составит примерно 40 млн рублей в год. Еще есть хорошие бонусы», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В нынешнем FONBET чемпионате КХЛ Мелош сыграл 59 матчей и набрал 15 (3+12) очков при полезности «плюс 27». Канадец проводит второй сезон в минском «Динамо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Отличный контракт 40 в год, вопрос в бонусах, если там еще 40 млн за 10 проведенных матчей, то вопрос конечно.
Да не, защ нормальный. По игре в Салавате у меня к нему было не много вопросов, свои деньги отрабатывает... Игры Минского Динамо не так часто смотрел, но те, которые видел, там Милош каши явно не портит, тоже на первых ролях...
