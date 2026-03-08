  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»
3

Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»

Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: китайские партнеры клуба – фанаты хоккея.

Генеральный директор «Шанхая» Сергей Белых заявил, что в будущем все расходы клуба должны лечь на китайских партнеров.

Сейчас команда базируется в Санкт-Петербурге. 5 и 7 марта она провела матчи FONBET КХЛ в Шанхае (1:2 с «Сибирью» и 4:8 с «Барысом») в рамках KHL World Games.

«Это будет зависеть и от нашей эффективности работы с целевой аудиторией. Действительно, большая часть ресурсов и расходов с текущими мероприятиями находится на стороне китайских партнеров, что четко отражает их заинтересованность.

Текущие партнеры – это фанаты хоккея, которые продолжают играть в него на любительском уровне», – сказал Белых.

Гендиректор «Шанхая»: «План – начать в Китае в сезон-2027/28, прогрев аудиторию и вернувшись с иным результатом. По вчерашнему матчу есть оптимизм»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
Сергей Белых
logoКХЛ
ТАСС
logoШанхай Дрэгонс
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Этот "китайский" партнёр был Тим Чен Ко?
За дураков нас держит)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Шанхая»: «План – начать в Китае в сезон-2027/28, прогрев аудиторию и вернувшись с иным результатом. По вчерашнему матчу есть оптимизм»
6 марта, 09:29
Гендиректор «Шанхая» о Камиле Валиевой на матчах в Китае: «Фигурное катание там очень популярно, индустрия развлечений развита. Что‑то завирусилось в TikTok – вся страна узнает»
4 марта, 07:29
Гендиректор «Шанхая»: «Следующий сезон с высокой вероятностью проведем в Петербурге. Матчи в марте в Китае ответят на вопросы – идет подготовка»
23 января, 11:30
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
9 минут назад
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
12 минут назадТесты и игры
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
15 минут назад
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
43 минуты назадВидео
Фридман о вратаре «Эдмонтона»: «Ходят слухи, что Джарри повздорил с товарищами по команде на тренировке. Тяжелый сезон для «Ойлерс»
сегодня, 12:25
«Барыс» всухую победил «Амур» – 3:0. Бояркин отразил 34 броска, Веккионе сделал дубль
сегодня, 11:42
«Трактор» вышел в плей-офф. Команда Корешкова идет 6-й на Востоке
сегодня, 11:32
Фетисов об Олимпиаде-2030: «Овечкину будет 44 года – непростой возраст. Будем надеяться. Он один из величайших хоккеистов, мог выиграть ОИ, но политики не дали, это удручает»
сегодня, 11:25
Шефер – главный претендент на «Колдер» по версии ESPN, Демидов и Сеннеке – в топ-3
сегодня, 10:54
Диктор ЦСКА Чигирин: «Тарасов хоккеистов ни в грош не ставил, его звали Душегубом. Трегубов перед кончиной говорил: «Если умру – на похоронах самого не должно быть». Даже фамилию не называл!»
сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
1 минуту назад
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
19 минут назадФото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
49 минут назад
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
56 минут назад
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
33-летняя блогер Карина Кросс стала невестой 22-летнего хоккеиста Рудаковского. Участник «Ледникового периода» сделал предложение во время матча КХЛ
сегодня, 09:25Фото
Рекомендуем