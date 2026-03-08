Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: «Большая часть расходов на стороне китайских партнеров. Это фанаты хоккея, которые играют на любительском уровне»

Гендиректор «Шанхая» о KHL World Games: китайские партнеры клуба – фанаты хоккея.

Генеральный директор «Шанхая » Сергей Белых заявил, что в будущем все расходы клуба должны лечь на китайских партнеров.

Сейчас команда базируется в Санкт-Петербурге. 5 и 7 марта она провела матчи FONBET КХЛ в Шанхае (1:2 с «Сибирью» и 4:8 с «Барысом») в рамках KHL World Games.

«Это будет зависеть и от нашей эффективности работы с целевой аудиторией. Действительно, большая часть ресурсов и расходов с текущими мероприятиями находится на стороне китайских партнеров, что четко отражает их заинтересованность.

Текущие партнеры – это фанаты хоккея, которые продолжают играть в него на любительском уровне», – сказал Белых.

Гендиректор «Шанхая»: «План – начать в Китае в сезон-2027/28, прогрев аудиторию и вернувшись с иным результатом. По вчерашнему матчу есть оптимизм»