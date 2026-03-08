КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»

КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом».

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига будет обсуждать возможный перенос оставшихся домашних игр «Сочи» в регулярном чемпионате.

Клубу осталось провести две игры на своей арене: 15 марта против «Амура » и 18 марта – с «Ак Барсом ». Матчи с ЦСКА и «Локомотивом » ранее были перенесены по причине авиационной опасности. Встречу с «Авангардом » (6 марта, 3:1) «Сочи» провел дома.

«Инициатором переноса выступил «Локомотив». Клуб взял на себя расходы «Сочи», чтобы команда приехала и сыграла. Мы пошли им навстречу с учетом договоренностей команд. Нарушения регламента тут не было.

По «Авангарду» мы разговаривали с клубами, говорили о сложности ситуации у «Сочи», учитывая, что лига помогает им организовывать матч с ЦСКА в Москве, где они являются хозяевами. «Авангард» брать на себя расходы отказался.

В Сочи все хорошо отработано в плане безопасности, мы следим за этим весь год, контактируем со всеми службами, получаем оперативную информацию. Мы это не афишируем, и мало кто знает, что, когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они вообще.

Неприятная ситуация была с игрой с ЦСКА , но объективно там была сложная ситуация. Мы нашли возможность, куда игру перенести», – сказал Морозов.

