  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»
6

КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом», заявил Морозов: «Мало кто знает – когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они»

КХЛ обсудит перенос домашних игр «Сочи» с «Амуром» и «Ак Барсом».

Глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига будет обсуждать возможный перенос оставшихся домашних игр «Сочи» в регулярном чемпионате.

Клубу осталось провести две игры на своей арене: 15 марта против «Амура» и 18 марта – с «Ак Барсом». Матчи с ЦСКА и «Локомотивом» ранее были перенесены по причине авиационной опасности. Встречу с «Авангардом» (6 марта, 3:1) «Сочи» провел дома.

«Инициатором переноса выступил «Локомотив». Клуб взял на себя расходы «Сочи», чтобы команда приехала и сыграла. Мы пошли им навстречу с учетом договоренностей команд. Нарушения регламента тут не было.

По «Авангарду» мы разговаривали с клубами, говорили о сложности ситуации у «Сочи», учитывая, что лига помогает им организовывать матч с ЦСКА в Москве, где они являются хозяевами. «Авангард» брать на себя расходы отказался.

В Сочи все хорошо отработано в плане безопасности, мы следим за этим весь год, контактируем со всеми службами, получаем оперативную информацию. Мы это не афишируем, и мало кто знает, что, когда ряд матчей должны были начинаться, не было понимания, будут ли они вообще.

Неприятная ситуация была с игрой с ЦСКА, но объективно там была сложная ситуация. Мы нашли возможность, куда игру перенести», – сказал Морозов.

Морозов о переподписаниях контрактов с уменьшением зарплаты: «Видим эту проблему. Будем работать, чтобы все находились в равных условиях и не обходили потолок»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
ТАСС
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoАмур
logoАлексей Морозов
logoАвангард
logoКХЛ
logoСочи
logoАк Барс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно обе игры провести в Казани или в Москве (18-го свободна ЦСКА-Арена). Оба варианта с точки зрения перелётов вполне удачны для всех трёх клубов. Первый вариант выгоден Сочи - 3 игры подряд в Казани, во втором - у Амура и у Ак Барса по две игры подряд в Москве. Вопрос в том, насколько готовы раскошелиться на расходы организаторы матчей. Авангард вон отказался.
Ответ Эд..19
Можно обе игры провести в Казани или в Москве (18-го свободна ЦСКА-Арена). Оба варианта с точки зрения перелётов вполне удачны для всех трёх клубов. Первый вариант выгоден Сочи - 3 игры подряд в Казани, во втором - у Амура и у Ак Барса по две игры подряд в Москве. Вопрос в том, насколько готовы раскошелиться на расходы организаторы матчей. Авангард вон отказался.
Я не знаю о занятости арен, но если так и есть то - лучше наверно Казань. Масква ценник зашакалит!
И к тому же не доигранный матч с ЦСКА на нейтральном поле. Просто не знаю в какое время собираются доигрывать матч в москве, придут ли зрители (на 2 периода) и т.д и т.п.
Ответ Leonid Kladovschikov
И к тому же не доигранный матч с ЦСКА на нейтральном поле. Просто не знаю в какое время собираются доигрывать матч в москве, придут ли зрители (на 2 периода) и т.д и т.п.
очки поделить и разбежались
Ответ AlexFirs60
очки поделить и разбежались
Так и будет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
РУСАДА сделало для КХЛ 27 допинг-тестов в январе. Среди прочих проверяли Радулова и Сурина
2 марта, 12:26
7 984 зрителя в среднем посещали матчи КХЛ за 4 стартовых месяца – это рекорд. Заполняемость арен – 80%, лучшая в истории
1 января, 16:28
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
21 минуту назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
35 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
45 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Боксер Лебедев о Ротенберге: «Я не люблю давать оценку людям, осуждать кого-то не в моих правилах. Федоров – очень хороший человек, про хоккей половину я узнал от него»
5 минут назад
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
16 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Рекомендуем