«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне
«Нью-Джерси» начал переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте.
«Нью-Джерси» начал переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.
«За его игрой приятно наблюдать, он многое привнес в команду. Безусловно, мы видим его в клубе на долгий срок», – добавил Фицджералд.
24-летний нападающий проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 59 матчах при полезности «минус 5» и 15:10 в среднем на льду.
Действующий контракт Грицюка с зарплатой 925 тысяч долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2026 года. Россиянин может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.
Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Аманды Штейн
Ещё сезон или два поиграет за дьяволов и обменяют как Шаранговича
Что-то много насыпал
Думаю на мост в 2 года по $3,5 млн сойдутся. А дальше если будет прогрессировать, можно будет и больше просить.
2,5 бы хотя бы
Мост до 2млн на пару лет, пример Цыплакова под носом
