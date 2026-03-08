«Нью-Джерси» начал переговоры с Грицюком о новом контракте. У форварда 11+16 за 59 игр в дебютном сезоне

«Нью-Джерси» начал переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте.

«Нью-Джерси » начал переговоры с Арсением Грицюком о новом контракте. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.

«За его игрой приятно наблюдать, он многое привнес в команду. Безусловно, мы видим его в клубе на долгий срок», – добавил Фицджералд .

24-летний нападающий проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 59 матчах при полезности «минус 5» и 15:10 в среднем на льду.

Действующий контракт Грицюка с зарплатой 925 тысяч долларов за сезон рассчитан до 30 июня 2026 года. Россиянин может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

Грицюк набрал 0+1 с «Рейнджерс» – 3-й подряд матч с очками (2+2 на отрезке). Он также получил 4 минуты штрафа за стычку с Пярссиненом