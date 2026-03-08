Артем Кудашов о советах отца: «Он фанатик хоккея, смотрит много матчей. Всегда может подсказать – по мелким деталям. Своих тренеров я никогда не сравниваю»

Артем Кудашов о советах отца: он фанатик хоккея, смотрит много матчей.

Защитник «Адмирала» Артем Кудашов высказался о советах, которые получает от своего отца – экс-тренера «Динамо » Алексея Кудашова.

21-летний хоккеист также выступал в Фонбет Чемпионате КХЛ за московский клуб и «Нефтехимик ». В текущем сезоне у него 5 (1+4) очков в 57 играх при полезности «минус 15».

– Сравните своих тренеров в этих клубах – Алексея Кудашова, Игоря Гришина и Олега Браташа?

– Тренеров никогда не сравниваю. Спасибо Олегу Владимировичу, в «Адмирале» он много уделяет внимания работе с молодежью, перспективе команды, дает нам шансы. В принципе и Игорь Владимирович тоже ориентирован в «Нефтехимике» на молодых игроков.

– На нынешнем этапе карьеры отец дает вам советы?

– Сейчас у отца больше свободного времени, он фанатик хоккея, смотрит за многими матчами, в том числе «Адмирала». Что-то всегда может подсказать – по мелким деталям.

Но я и сам стараюсь внимательно анализировать свою игру. Все-таки провел в КХЛ уже больше ста матчей. Понимаю, где удается прогрессировать и в чем нужно больше работать.

– Где ваши резервы?

– Быстрее мыслить и двигаться. Современный хоккей – это прежде всего скорость, – сказал Кудашов-младший.