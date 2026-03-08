Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд. У 1-го номера драфта-2022 2+1 в матче с «Лос-Анджелесом»
Юрай Слафковски набрал 52 очка в 62 играх в сезоне НХЛ и обновил личный рекорд.
Форвард «Монреаля» Юрай Слафковски набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:3) и был признан первой звездой.
У 21-летнего словака стало 52 (23+29) очка в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+6».
Первый номер драфта-2022 обновил личный рекорд по очкам за сезон в лиге – в прошлом сезоне у него был 51 (18+33) балл в 79 матчах.
Всего у него 262 игры в регулярках НХЛ и 163 (65+98) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
