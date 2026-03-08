Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Джек Хьюз с 3+1 и Слафковски с 2+1

Никита Кучеров с 0+4 и 100-м очком в сезоне стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Монреаля» Юрай Слафковски , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3). Словак обновил личный рекорд по очкам за сезон (52 в 62 играх).

Вторая звезда – форвард «Тампы » Никита Кучеров с 4 (0+4) баллами в матче с «Торонто» (5:2). Россиянин в 6-й раз в карьере достиг отметки 100 очков за сезон.

Первая звезда – форвард «Нью-Джерси » Джек Хьюз с 4 (3+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3). Хет-трик стал для американца 4-м в карьере в рамках регулярок лиги.