«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере

«Торонто» проиграл все 7 матчей после паузы на Олимпиаду.

«Торонто » проиграл «Тампе » (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Лифс» проиграли 7 матчей из 7 после олимпийской паузы. Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 65 очков в 64 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.

Капитан команды Остон Мэттьюс (52 очка в 58 играх в сезоне, 26+26) на этом отрезке ни разу не забил. У него 4 ассиста при полезности «минус 8».

В целом его безголевая серия продлилась до 11 матчей – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр подряд без голов – был в дебютном сезоне-2016/17.