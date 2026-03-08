  • Спортс
  «Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере

«Торонто» проиграл все 7 матчей после паузы на Олимпиаду.

«Торонто» проиграл «Тампе» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ

«Лифс» проиграли 7 матчей из 7 после олимпийской паузы. Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 65 очков в 64 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков. 

Капитан команды Остон Мэттьюс (52 очка в 58 играх в сезоне, 26+26) на этом отрезке ни разу не забил. У него 4 ассиста при полезности «минус 8».

В целом его безголевая серия продлилась до 11 матчей – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр подряд без голов – был в дебютном сезоне-2016/17.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
А говорили, что Мэтьюс сейчас 10 по 60 как выдаст и всех обгонит. Но что-то пошло не так
Ответ Михаил Майоров
А говорили, что Мэтьюс сейчас 10 по 60 как выдаст и всех обгонит. Но что-то пошло не так
А всё будет не так теперь! Такие вещи проверяются временем, то есть длинной, здоровой и стабильной карьерой… А у индейца на сегодняшний день лишь на две шайбы больше, чем у 40-летнего пенсионера Овечкина, который всегда отличался своим богатырским здоровьем и невероятной стабильностью из года в год всю карьеру, вроде Майка Гартнера, только с поправкой на лучшую результативность, можно вспомнить Ягра в этом контексте, а если бы ещё не было локаута, где двое последних не добрали своих голов! Поэтому с учётом возраста, падения результативности и подверженности к травмам, которые будут только нарастать, мне вообще не видеться этот парень, как конкурент Ови или Гретцки в плане рекорда по количеству голов к концу карьеры, если он доберется до Хоу и обойдет его немного, то это уже будет отличное достижение в его случае на мой взгляд на сегодняшний день!
Ответ Михаил Майоров
А говорили, что Мэтьюс сейчас 10 по 60 как выдаст и всех обгонит. Но что-то пошло не так
Ну значит 9 по 60 сделает, чо волноваться-то)
Торонто свой пик прошёл, за последние 20лет выходил - во 2 раунд в 2023году. Хорошая серия была, достойная ;))
Ответ Serh08
Торонто свой пик прошёл, за последние 20лет выходил - во 2 раунд в 2023году. Хорошая серия была, достойная ;))
И в прошлом сезоне.
Ответ Мандалай
И в прошлом сезоне.
В прошлом плей-офф, кстати, были единственными, кто заставил Флориду вспотеть. Не думал, что они так рухнут
Ответ Юрий Богданов
Эффект Марнера
Вегас с Марнером на Востоке десятым бы сейчас шел по очкам, так что вряд ли в этом дело)
Ответ Garikus89
Вегас с Марнером на Востоке десятым бы сейчас шел по очкам, так что вряд ли в этом дело)
пора ехать на запад)
Рано Метьюс сдулся
Грех не набить рекорд, когда осталось-то всего три матча ☝️🧐🤬
Чтож ты Мексиканец сдал назад )
Грустно наблюдать за тем, как Торонто так бездарно просирает свое около-чемпионское окно.

Так и до очередного ребилда в десяток лет недалеко
А когда то всерьез говорили, что мексу по силам побить рекорд Овечкина. Сейчас об этом вспоминать смешно...
Ответ Class_1992
А когда то всерьез говорили, что мексу по силам побить рекорд Овечкина. Сейчас об этом вспоминать смешно...
На самом деле не смешно до сих пор, это вполне возможно. Ну то есть, он единственный, кто может это сделать, но чем дальше, тем меньше в это верится
Оказывается, Марнер был не так уж плох
чёт рановато усач начал пример с Сани брать, Саня то старый уже, ему можно, а мексу ещё сезонов 10 пылить надо, чтобы можно было немного сачковать)))
