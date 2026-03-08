«Торонто» проиграл 7 матчей подряд и отстает от зоны плей-офф на 10 очков. Мэттьюс не забивает в 11 играх – 2-я из его худших серий без голов в карьере
«Торонто» проиграл все 7 матчей после паузы на Олимпиаду.
«Торонто» проиграл «Тампе» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Лифс» проиграли 7 матчей из 7 после олимпийской паузы. Команда под руководством Крэйга Беруби набрала 65 очков в 64 играх и занимает 15-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.
Капитан команды Остон Мэттьюс (52 очка в 58 играх в сезоне, 26+26) на этом отрезке ни разу не забил. У него 4 ассиста при полезности «минус 8».
В целом его безголевая серия продлилась до 11 матчей – второй худший результат в карьере. Личный антирекорд американца – 13 игр подряд без голов – был в дебютном сезоне-2016/17.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Так и до очередного ребилда в десяток лет недалеко