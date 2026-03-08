Зуб сделал ассист в матче с «Сиэтлом». У него 21 очко и «+14» в 61 игре в сезоне

Защитник «Оттавы» Артем Зуб набрал 0+1 во 2-м матче подряд.

Защитник «Оттавы» Артем Зуб сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (7:4).

30-летний россиянин отметился ассистом во 2-й игре подряд. В 61 матче в текущем сезоне у него 21 (4+17) очко при полезности «+14» и среднем времени на льду 20:15.

Сегодня Зуб (21:55, 3:24 – в меньшинстве «+1») также отметился 1 броском в створ и 1 блоком, допустил 1 потерю.