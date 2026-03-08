  • Спортс
  • Купер о Кучерове, набравшем 100 очков в сезоне: «Его игра – поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. У суперзвезд, которых я тренировал в сборной Канады, иной стиль»
Купер о Кучерове, набравшем 100 очков в сезоне: «Его игра – поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. У суперзвезд, которых я тренировал в сборной Канады, иной стиль»

Джон Купер о Кучерове: его игра – поэзия на льду.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова после победы над «Торонто» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

32-летний россиянин сделал 4 результативные передачи и достиг отметки 100 очков за сезон в 6-й раз в карьере (32+68 в 57 играх). 

«Его игра – это как поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. Мне посчастливилось наблюдать за этим с первого ряда уже 10 лет. 

Его видение игры и способность создавать моменты – это нечто непревзойденное. В НХЛ есть суперзвезды, некоторых из них я недавно тренировал в сборной Канады на Олимпиаде. Но у них иной стиль. 

Никита играет в быстром темпе, но способен замедлить игру настолько, что даже новички в хоккее могут посмотреть и сказать: «О, я вижу, что он делает». Он как будто бы преподает урок», – сказал Купер. 

Кучеров – великий! Отдал 4 передачи и пробил отметку в 100 очков

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Купер: "Хотел выпустить Кучерова в финале ОИ, но я тренировал тех, кто не реализует 5 на 3, 1 в 0 и не попадает с метра в пустые ворота"
Ответ Юрий Богданов
Купер: "Хотел выпустить Кучерова в финале ОИ, но я тренировал тех, кто не реализует 5 на 3, 1 в 0 и не попадает с метра в пустые ворота"
ахахах, это топ👍😂😂😂
Как Кучеров видит поляну, какие порой нестандартные раздает передачи партнерам, как чувствует игру и игровые моменты, то здесь ему действительно мало равных на сегодняшний день в лиге, прав Купер! Ну и ещё пожалуй влияние на игру собственной команды, если бы Харт выдавили в каждом клубе ежегодно по отдельности, то ее получал бы только Куч, насколько он влияет на всю Тампу в целом! Ну и Василевский в воротах, с таким надежным кипером Тампе несомненно повезло без сомнений тоже..
По сути Купер сказал, что именно думающего игрока ему не хватило в составе сборной Канады для завоевания олимпийского золота.
Много было движения, скорости. Но игровой интеллект зачастую был не на должном уровне.
Ответ Барин
По сути Купер сказал, что именно думающего игрока ему не хватило в составе сборной Канады для завоевания олимпийского золота. Много было движения, скорости. Но игровой интеллект зачастую был не на должном уровне.
Купер просто видел одну тройку, а там их несколько было
Ответ Барин
По сути Купер сказал, что именно думающего игрока ему не хватило в составе сборной Канады для завоевания олимпийского золота. Много было движения, скорости. Но игровой интеллект зачастую был не на должном уровне.
Комментарий скрыт
Тренировал он…
Ответ SlavaF.
Тренировал он…
пфф...
Ответ SlavaF.
Тренировал он…
Ахаха
Купер прав. Такого игрока как Кучеров очень не хватало на этой Олимпиаде вместе с его нестандартным видением площадки и его неожиданными передачами и замедлением игры. Вообще на этом турнире комбинационной игры было не так много
Ответ Clarkson
Купер прав. Такого игрока как Кучеров очень не хватало на этой Олимпиаде вместе с его нестандартным видением площадки и его неожиданными передачами и замедлением игры. Вообще на этом турнире комбинационной игры было не так много
Чуваку с таким выбором лучших игроков мира и суперзвезд еще кого-то и не хватило??? ОМГ) Ну тогда надо не вылезать из тампы, раз он без кучерова ни на что неспособен.
вот в замедлении игры самый шик игры Никиты. Как ему это удается? Выдерживать такие паузы, двигаться настолько расслабленно, когда в любую секунду может прилететь с любой стороны?
Ответ vel
вот в замедлении игры самый шик игры Никиты. Как ему это удается? Выдерживать такие паузы, двигаться настолько расслабленно, когда в любую секунду может прилететь с любой стороны?
У него голова всегда поднята, не прилетит!
Ответ Seider
У него голова всегда поднята, не прилетит!
у многих голова поднята, речь о спокойствии и плавности действий там, где другие спешат, суетятся, стремятся сыграть как можно быстрее. Никита наоборот, как будто замедляет все вокруг себя.
Куч величайший из русских это факт, но Дацюк, Федоров очень близко
"У суперзвезд, с которыми я дико офейлился в сборной Канады, иной стиль".
