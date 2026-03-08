Купер о Кучерове, набравшем 100 очков в сезоне: «Его игра – поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. У суперзвезд, которых я тренировал в сборной Канады, иной стиль»

Джон Купер о Кучерове: его игра – поэзия на льду.

Главный тренер «Тампы » Джон Купер высказался об игре форварда Никиты Кучерова после победы над «Торонто » (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

32-летний россиянин сделал 4 результативные передачи и достиг отметки 100 очков за сезон в 6-й раз в карьере (32+68 в 57 играх).

«Его игра – это как поэзия на льду. Он видит то, чего не видят другие. Мне посчастливилось наблюдать за этим с первого ряда уже 10 лет.

Его видение игры и способность создавать моменты – это нечто непревзойденное. В НХЛ есть суперзвезды, некоторых из них я недавно тренировал в сборной Канады на Олимпиаде. Но у них иной стиль.

Никита играет в быстром темпе, но способен замедлить игру настолько, что даже новички в хоккее могут посмотреть и сказать: «О, я вижу, что он делает». Он как будто бы преподает урок», – сказал Купер.

Кучеров – великий! Отдал 4 передачи и пробил отметку в 100 очков