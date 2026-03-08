Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 23 очка в 62 играх

Александр Никишин забросил 8-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари».

Защитник «Каролины» Александр Никишин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:5), отличившись в большинстве.

На счету 24-летнего россиянина стало 23 (8+15) очка в 62 играх в текущем сезоне при полезности «+11» и среднем времени на льду 18:05.

Сегодня Никишин (16:45, 2:01 – в большинстве, 1:24 – в меньшинстве, нейтральная полезность) реализовал единственный бросок в створ, а также отметился 2 силовыми приемами и 2 блоками.