Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари». У него 55 очков в 63 играх в сезоне

Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Калгари».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари » (4:5).

На счету 25-летнего россиянина стало 55 (23+32) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+7».

Сегодня Свечников (16:01, 2:01 – в большинстве, полезность «+1») реализовал единственный бросок в створ, допустил 3 потери и сделал 1 перехват.