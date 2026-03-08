Панарин взял 10-й номер, ставший свободным в «Кингс» после обмена Перри. Форвард сделал ассист в матче с «Монреалем», у него 1+5 в 6 играх за «Лос-Анджелес»
Артемий Панарин взял 10-й номер, ставший свободным в «Лос-Анджелесе» .
Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:4).
34-летний россиянин сменил игровой номер – он взял 10-й, освободившийся после обмена форварда Кори Перри в «Тампу».
До этого Панарин играл за калифорнийцев под 72-м номером, который выменял у клубного маскота Бэйли после перехода из «Рейнджерс». За клуб из Нью-Йорка Артемий выступал под десяткой.
На счету 34-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 6 играх за «Кингс». Всего в сезоне – 63 (20+43) балла в 58 играх.
Сегодня Панарин (23:46 – первое время среди форвардов «королей», 4:20 – в большинстве, полезность «+2») также отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
А маскот вернул Ролекс получается?)
Панара 123-й по очкам за всю историю (933), 122-й Бернс.
Нормально Маскот крутанулся )
72 под Бобровского освободил
боялся Перри?
