Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию из 3 поражений. У него 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ
Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков «Торонто» и прервал серию поражений.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
31-летний россиянин отразил 27 из 29 бросков (93,1%) и прервал серию из 3 поражений подряд.
В текущем сезоне у Василевского 29 побед в 42 играх – 2-й результат в сезоне НХЛ (лидирует Карел Веймелка из «Юты» с 30 победами в 49 играх).
Андрей отражает 91,4% бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,28.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
С бэкапом Кота совсем всё печально в этом сезоне
