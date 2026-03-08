Сорокин отразил 30 из 31 броска «Сан-Хосе» и стал 2-й звездой матча. Победа – 5-я в последних 6 играх
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).
30-летний россиянин отразил 30 из 31 броска и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 5-й в последних 6 играх и 23-й в 39 матчах в сезоне (91,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,50).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
