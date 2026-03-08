  • Спортс
  • Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса». Он не сыграл с «Ютой» по решению тренера, Гарланд дебютировал за новый клуб
Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса». Он не сыграл с «Ютой» по решению тренера, Гарланд дебютировал за новый клуб

Дмитрий Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса».

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ). 

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера и впервые в сезоне пропустил матч.

Место в составе занял выменянный накануне у «Ванкувера» форвард Конор Гарланд, который дебютировал за «Блю Джекетс» (16:40, полезность «минус 2», 1 бросок и 3 силовых приема).

При этом в 4-е звено, где в последнее время играл Воронков, опустился капитан команды из Огайо Бун Дженнер. 

В текущем сезоне у Дмитрия 32 (17+15) очка в 61 игре в сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:10.

После назначения Рика Боунесса главным тренером «мундиров» игровое время Дмитрия стало сокращаться

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Аарона Порцлайна
Жаль, что Дима не требовал обмен, дэдлайн прошёл уже. Теперь только в межсезонье. Но Диме пора уходить из клуба, где его не ценят. Боунес так и будет сажать его на лавку, так как не видит его в составе.
А на Дмитрия, как на хорошего силового форварда, желающих будет много.
Ответ Максим Седов
Жаль, что Дима не требовал обмен, дэдлайн прошёл уже. Теперь только в межсезонье. Но Диме пора уходить из клуба, где его не ценят. Боунес так и будет сажать его на лавку, так как не видит его в составе. А на Дмитрия, как на хорошего силового форварда, желающих будет много.
Сомневаюсь что он не просил обмена, думаю очередное свинство от Коламбуса, как и в отношении Чинахова, который просил обмен с лета, а просидел ещё пол года. Воронков был одним из лидеров клуба, в тройке снайперов и бомбардиров команды, а сейчас согласится лавку полировать? Не за что ему там держаться, и если мы с дивана понимаем , что нужен обмен, сам игрок и его агент тем более в курсе
Когда коротышку взяли подумал, что грейдера засунут в скрэтч, но вроде разной фактуры игроки, цели разные. И вот такая фигня произошла
4.175 контракт до сезона 26/27 включительно.
надо как-то выбираться оттуда.
Ну зато , в игре с Ютой в январе , в овертайме забил Воронков, ну а вчера не было Воронкова в составе, и в овертайме уже забивала Юта) Разочаровал Коламбус в конец, нет никакого желания ни болеть за них, ни просто смотреть. Очень жаль что в прошлом году одного балла не хватило до плей-офф
Пора просить обмен
я конечно не фанат Воронкова, но даже я считаю что ему пора валить из коламбуса
