Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса». Он не сыграл с «Ютой» по решению тренера, Гарланд дебютировал за новый клуб

Дмитрий Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса».

Форвард «Коламбуса » Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ).

25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера и впервые в сезоне пропустил матч.

Место в составе занял выменянный накануне у «Ванкувера» форвард Конор Гарланд , который дебютировал за «Блю Джекетс» (16:40, полезность «минус 2», 1 бросок и 3 силовых приема).

При этом в 4-е звено, где в последнее время играл Воронков, опустился капитан команды из Огайо Бун Дженнер.

В текущем сезоне у Дмитрия 32 (17+15) очка в 61 игре в сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:10.

После назначения Рика Боунесса главным тренером «мундиров» игровое время Дмитрия стало сокращаться .