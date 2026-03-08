Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса». Он не сыграл с «Ютой» по решению тренера, Гарланд дебютировал за новый клуб
Дмитрий Воронков впервые в сезоне пропустил матч «Коламбуса».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ).
25-летний россиянин остался в запасе по решению тренера и впервые в сезоне пропустил матч.
Место в составе занял выменянный накануне у «Ванкувера» форвард Конор Гарланд, который дебютировал за «Блю Джекетс» (16:40, полезность «минус 2», 1 бросок и 3 силовых приема).
При этом в 4-е звено, где в последнее время играл Воронков, опустился капитан команды из Огайо Бун Дженнер.
В текущем сезоне у Дмитрия 32 (17+15) очка в 61 игре в сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 14:10.
После назначения Рика Боунесса главным тренером «мундиров» игровое время Дмитрия стало сокращаться.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсети Аарона Порцлайна
А на Дмитрия, как на хорошего силового форварда, желающих будет много.
надо как-то выбираться оттуда.