Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой». У него 54 очка в 56 играх в сезоне

Кирилл Марченко набрал 0+2 в матче с «Ютой».

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:5 ОТ).

На счету 25-летнего россиянина стало 54 (22+32) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+7». В последних 4 матчах у него 7 (2+5) баллов.

Сегодня Марченко (19:58, 2:07 – в большинстве, «+1») также отметился 5 бросками в створ и 2 силовыми приемами. Статистика потерь и перехватов – 2:2.