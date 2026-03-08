  • Спортс
КХЛ. «Торпедо» обыграло «Сочи», «Металлург» одолел «Трактор», «Спартак» победил «Ладу»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Металлург» по буллитам победил «Трактор» (3:2 Б), «Спартак» обыграл «Ладу» (5:2), «Торпедо» было сильнее «Сочи» (4:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
2 очка осталось для гарантированной победы в конференции. Хотя понятно, что и Авангард вряд ли 5 из 5 выиграет. Короче, как и сказал Келлу и другим плакавшим, что никуда первое место не денется, и что отрыв в очков 8 таким и останется.
Игра поменялась ,всё ок.будет .И к плейоф разберутся и с защитой ,и первое звено сыграется .Всё через работу .Я верю в команду ,поймите не зря так команда весь сезон играла классно .Значит запас есть .Один минус Силантьева не будет. Но вот сейчас и происходит то что сыгрываются в первом звене .
Ответ Dexterrrrrrrrrr
Игра поменялась ,всё ок.будет .И к плейоф разберутся и с защитой ,и первое звено сыграется .Всё через работу .Я верю в команду ,поймите не зря так команда весь сезон играла классно .Значит запас есть .Один минус Силантьева не будет. Но вот сейчас и происходит то что сыгрываются в первом звене .
Его некем заменить, тут бесполезно менять звенья и сыгрываться. Это был 2снайпер команды и 3бомбардир. Разин в 1звего ставит Козлова, но это смешно, пацану 20лет и он не тянет.
Ответ Xell
Его некем заменить, тут бесполезно менять звенья и сыгрываться. Это был 2снайпер команды и 3бомбардир. Разин в 1звего ставит Козлова, но это смешно, пацану 20лет и он не тянет.
Дорогая с порожением тебя!!!
Пусть тебя любят каждый день!
Да не принижаю я Металлург, это топ-клуб и один из главных претендентов на КГ, просто объективно, в нынешней КХЛ нет ни одной команды, которая по составу выделяется, есть минимум 10 клубов, имеющих сопоставимый друг с другом состав, поэтому когда одна команда с отрывом выигрывает регулярку, это всегда показатель именно тренерской, системной работы: Локомотив образца прошлого сезона, Металлург в этом–всё это аномалии у которых состав не соответствует их доминирующему в сезоне статусу и результатам.ИМХО
Ответ Rio de Janeiro
Да не принижаю я Металлург, это топ-клуб и один из главных претендентов на КГ, просто объективно, в нынешней КХЛ нет ни одной команды, которая по составу выделяется, есть минимум 10 клубов, имеющих сопоставимый друг с другом состав, поэтому когда одна команда с отрывом выигрывает регулярку, это всегда показатель именно тренерской, системной работы: Локомотив образца прошлого сезона, Металлург в этом–всё это аномалии у которых состав не соответствует их доминирующему в сезоне статусу и результатам.ИМХО
Топ-клуб ))
За Трактор!!!
Исхаков ювелир ,что тут скажешь !!
Молодцы пацаны!!! ....
Три раза в нашу зону зашли,два гола забили.С такой защитой второй раунд в плей офф это наш потолок
Ответ el shaarawy92
Три раза в нашу зону зашли,два гола забили.С такой защитой второй раунд в плей офф это наш потолок
да занесут бумаги и купят кубок , в первый раз что ли
Ответ el shaarawy92
Три раза в нашу зону зашли,два гола забили.С такой защитой второй раунд в плей офф это наш потолок
Возможно и первый, у Сибири хотя бы вратарь есть))
🤣🤣🤣 забавное твориться в Магнитогорске кто смотрит
Ответ Болельщик МГ
🤣🤣🤣 забавное твориться в Магнитогорске кто смотрит
Я смотрю, сыпется команда......
И это не радует.........
Ответ Болельщик МГ
🤣🤣🤣 забавное твориться в Магнитогорске кто смотрит
Творится пишется без мягкого знака
Трактор вперёд только вперёд.
Ответ Анна Минина
Трактор вперёд только вперёд.
С Праздником!
Ответ Анна Минина
Трактор вперёд только вперёд.
с Праздником милая!!! с 8 Марта! но в Магнитогорске тоже женский пол есть, поэтому не могут обосраться металлурги
Трактор практически догнал Ммг по броскам в створ. Хотя отрыв приличный был.
Ответ Aleksey Plotnikov
Трактор практически догнал Ммг по броскам в створ. Хотя отрыв приличный был.
жаль, смысла в бросках без голов никакого
Чем ближе ПО, тем хуже Разиновы играют...
Ответ Serh08
Чем ближе ПО, тем хуже Разиновы играют...
Да хорошо играет команда. Вы игру посмотрите для начала. Там на воротах стоит целый Николаев просто
Ответ Болельщик МГ
Да хорошо играет команда. Вы игру посмотрите для начала. Там на воротах стоит целый Николаев просто
Который в Спартаке был третьим вратарем))
