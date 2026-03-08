КХЛ. «Торпедо» обыграло «Сочи», «Металлург» одолел «Трактор», «Спартак» победил «Ладу»

В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Металлург » по буллитам победил «Трактор » (3:2 Б), «Спартак » обыграл «Ладу» (5:2), «Торпедо » было сильнее «Сочи » (4:3).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

