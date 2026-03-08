КХЛ. «Торпедо» обыграло «Сочи», «Металлург» одолел «Трактор», «Спартак» победил «Ладу»
В FONBET КХЛ проходят очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Металлург» по буллитам победил «Трактор» (3:2 Б), «Спартак» обыграл «Ладу» (5:2), «Торпедо» было сильнее «Сочи» (4:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
