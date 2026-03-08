У Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру – 3-й результат среди действующих игроков. Больше только у Макдэвида и Кросби

У Никиты Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Матч с 4+ очками стал для него 7-м в текущем сезоне и 40-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок).

Кучеров – 22-й игрок в истории лиги (и единственный россиянин в списке), кому удалось провести не менее 40 таких матчей.

Среди действующих игроков его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 46) и Сидни Кросби («Питтсбург », 43).

В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Рекорд среди игроков из Европы у Яромира Ягра (Чехия, 56).