У Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру – 3-й результат среди действующих игроков. Больше только у Макдэвида и Кросби
У Никиты Кучерова 40 матчей с 4+ очками в регулярках НХЛ за карьеру.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.
Матч с 4+ очками стал для него 7-м в текущем сезоне и 40-м за карьеру в лиге (в рамках регулярок).
Кучеров – 22-й игрок в истории лиги (и единственный россиянин в списке), кому удалось провести не менее 40 таких матчей.
Среди действующих игроков его опережают только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 46) и Сидни Кросби («Питтсбург», 43).
В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (217), Марио Лемье (124), Фил Эспозито (70), Марсель Дионн (63) и Майк Босси (60). Рекорд среди игроков из Европы у Яромира Ягра (Чехия, 56).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Кучеров понял, что "никто кроме него" и снова потащил Тампу.
Куч лидер по очкам за последние 3сезона 23-24 - 25-26, у него 365 очков, 2-й Маккиннон 359 очков. Всё остальные далеко позади.
В топ-5 войти реально кстати.
