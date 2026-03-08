Демидов остался без очков и бросков в створ в матче с «Лос-Анджелесом». Он сыграл 11:30 – меньше было только 1 раз в сезоне

Иван Демидов остался без очков и бросков в створ в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (4:3).

20-летний россиянин провел на льду 11 минут 30 секунд (0:31 – в единственном для «Канадиенс» большинстве, которое было реализовано).

В этом сезоне Демидов только однажды получил меньше игрового времени – в ноябрьской игре с «Нью-Джерси» (10:27).

Сегодня Иван остался без очков и бросков в створ, завершив встречу с нейтральной полезностью.

На счету нападающего 48 (13+35) очков в 62 играх в сезоне, он занимает 2-е место в гонке бомбардиров среди новичков.

Лидирует форвард «Анахайма » Беккетт Сеннеке (51 балл в 62 играх, 20+31), на третьем месте идет защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер (45 в 63, 20+25).