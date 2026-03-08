Мичков сделал голевой пас в матче с «Питтсбургом» – 1-е очко за 4 игры. У него 1 бросок и «+1» за 16:46

Матвей Мичков сделал голевой пас в матче с «Питтсбургом» – 1-е очко за 4 игры.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков ассистировал при шайбе Денвера Барки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом » (4:3 Б).

На счету 21-летнего нападающего стало 32 (15+17) очка в 61 игре при полезности «минус 8». Он прервал серию из 3 матчей без результативных действий.

Сегодня Мичков (16:46, 1:50 – в большинстве, «+1») также отметился 1 броском в створ. Свой буллит в послематчевой серии не реализовал.