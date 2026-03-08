  • Спортс
Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ – 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)

Никита Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками – 6.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд. 

Нападающий «Лайтнинг» обновил рекорд среди россиян по числу таких сезонов. На втором месте идет Александр ОвечкинВашингтон», 4), на третьем – Евгений МалкинПиттсбург», 3). 

По 2 таких сезона в активе Сергея Федорова, Павла Буре и Александра Могильного. По 1 – у Артемия Панарина («Лос-Анджелес») и Кирилла Капризова («Миннесота»). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Однозначно,лучший наш игрок в истории НХЛ
Ответ Andry 72
Однозначно,лучший наш игрок в истории НХЛ
Ну это спорное утверждение 😁.. Я бы сказал самый трудолюбивый и умный игрок в истории.. А так по технике и работе рук он уступает Дацюку, силе удара мощи, грлевому чутью Овечкину, по скорости Буре,Единственный компонент где он он лучший это видение площадки и передачи.
Ответ igor nn
Ну это спорное утверждение 😁.. Я бы сказал самый трудолюбивый и умный игрок в истории.. А так по технике и работе рук он уступает Дацюку, силе удара мощи, грлевому чутью Овечкину, по скорости Буре,Единственный компонент где он он лучший это видение площадки и передачи.
По скиллам лучший Федоров.
Интересные конечно узоры жизнь вырисовывает ; Буре+Федоров+Могильный = Кучеров . И если первые трое были суперзвездами с юношества , и ожидания были соответсвующие , кстати до конца каждый нереализовался , увы … хотя и причины у некоторых были уважительные , но от этого не менее печальные , то Кучеров это классический андердог, который перепрыгнул все самые фантастические прогнозы , относительно своей карьеры : прошел четвертую тройку , вышел на проектную мощность суперзвезды , взял два кубка , выбыл по здоровью на год !!!!! И вернулся еще сильнее , уникальный игрок . Никита конечно бриллиант , который сам себя отточил, за что и получает бесконечное уважение за свои успехи . Только чтобы здоровье не подвело , и будет нас радовать еще много лет . Самый профессиональный игрок из наших ребят . Не в тему совсем , но … если бы GR 8 имел такую маниакальную страсть к самосовершенствованию, то возможно уже тысячи полторы голов отсчитывали в его исполнении
Ответ Vladimir2017
Интересные конечно узоры жизнь вырисовывает ; Буре+Федоров+Могильный = Кучеров . И если первые трое были суперзвездами с юношества , и ожидания были соответсвующие , кстати до конца каждый нереализовался , увы … хотя и причины у некоторых были уважительные , но от этого не менее печальные , то Кучеров это классический андердог, который перепрыгнул все самые фантастические прогнозы , относительно своей карьеры : прошел четвертую тройку , вышел на проектную мощность суперзвезды , взял два кубка , выбыл по здоровью на год !!!!! И вернулся еще сильнее , уникальный игрок . Никита конечно бриллиант , который сам себя отточил, за что и получает бесконечное уважение за свои успехи . Только чтобы здоровье не подвело , и будет нас радовать еще много лет . Самый профессиональный игрок из наших ребят . Не в тему совсем , но … если бы GR 8 имел такую маниакальную страсть к самосовершенствованию, то возможно уже тысячи полторы голов отсчитывали в его исполнении
Ну не совсем так. Все таки он считался талантам. Да конечно не было таких ожиданий как от Малкина или Овечкина. Но все же он был заметен. Потом просто была травма. И конечно недооценка его была.
Ответ Vladimir2017
Интересные конечно узоры жизнь вырисовывает ; Буре+Федоров+Могильный = Кучеров . И если первые трое были суперзвездами с юношества , и ожидания были соответсвующие , кстати до конца каждый нереализовался , увы … хотя и причины у некоторых были уважительные , но от этого не менее печальные , то Кучеров это классический андердог, который перепрыгнул все самые фантастические прогнозы , относительно своей карьеры : прошел четвертую тройку , вышел на проектную мощность суперзвезды , взял два кубка , выбыл по здоровью на год !!!!! И вернулся еще сильнее , уникальный игрок . Никита конечно бриллиант , который сам себя отточил, за что и получает бесконечное уважение за свои успехи . Только чтобы здоровье не подвело , и будет нас радовать еще много лет . Самый профессиональный игрок из наших ребят . Не в тему совсем , но … если бы GR 8 имел такую маниакальную страсть к самосовершенствованию, то возможно уже тысячи полторы голов отсчитывали в его исполнении
Красный диплом в дисциплине "дифирамбы" автоматом))
Но лучшим хоккеистом страны в этом году снова признают Овечкина ))
Ответ Александр Геронов
Но лучшим хоккеистом страны в этом году снова признают Овечкина ))
Более того. Некоторые не особо умные вообще считают Овечкина лучшим в 21 веке. Хотя за 20 лет карьеры у него всего 6 сезонов более 90 очков. У Кучерова за 10 сезонов 6 больше 100.
Ответ SPARTACUS2022
Более того. Некоторые не особо умные вообще считают Овечкина лучшим в 21 веке. Хотя за 20 лет карьеры у него всего 6 сезонов более 90 очков. У Кучерова за 10 сезонов 6 больше 100.
Голы всё же ценнее, чем передачи (учитывая, что половина передач в статистике - вторые).
Написал как раз текст о россиянах со 100 очками
https://www.sports.ru/hockey/blogs/3388260.html
Только один момент:
Кучеров трижды набирал 100 очков после 30 лет, видать таки дозрел. Кудрявый тоже впервые закрыл стольник только в 33. До них после тридцатника никто из наших так не играл. Кучеров, если без травм то точно закроет 120 и возможно даже 130
Куч глыба! 👏💪
Ты очень странно сравниваешь,берёшь у каждого отдельно взятого хоккеиста лучшее,я считаю его лучшим не по отдельно взятым показателям ,а в общем ,как хоккеиста,завоевавшего два Кубка Стэнли,бравшего 3 раза лучшего бомбардира,рекорд среди россиян очков за сезон,100 передач за один сезон сделавший,тут и близко никого нет,привет Дацюку,несомненно одному из умнейших хоккейстов,
