Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками в НХЛ – 6. В топ-3 также входят Овечкин (4) и Малкин (3)
Никита Кучеров обновил рекорд среди россиян по числу сезонов со 100+ очками – 6.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд.
Нападающий «Лайтнинг» обновил рекорд среди россиян по числу таких сезонов. На втором месте идет Александр Овечкин («Вашингтон», 4), на третьем – Евгений Малкин («Питтсбург», 3).
По 2 таких сезона в активе Сергея Федорова, Павла Буре и Александра Могильного. По 1 – у Артемия Панарина («Лос-Анджелес») и Кирилла Капризова («Миннесота»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Кучеров трижды набирал 100 очков после 30 лет, видать таки дозрел. Кудрявый тоже впервые закрыл стольник только в 33. До них после тридцатника никто из наших так не играл. Кучеров, если без травм то точно закроет 120 и возможно даже 130