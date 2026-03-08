  • Спортс
  Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – 2-й результат среди действующих игроков. Только Макдэвид быстрее достигал этой отметки
13

Никита Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – личный рекорд.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Он установил новый личный рекорд по скорости достижения трехзначной отметки, улучшив прежнее достижение на 2 игры (2023/24 – 59 игр). 

Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (дважды – за 53 игры в сезоне-2020/21 и 56 игр в сезоне-2022/23). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Таблица россиян в НХЛ- бомбардиры (чемпионат), лидеры, крупный шрифт у играющих сейчас, гол+пас: На 08.03.26.
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1555 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1094 (389+705) - 860 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 933 (322+611) - 810 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров! Фиксируем историю! А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются в хоккее. Четверо играют сейчас.
Ответ Кагов
Панарин на 4-е.ну здесь 50/50
Ответ Кагов
Капризов в 5ку?
Вы его игру не видели
Очень посредственная, в сравнении с топ5 нашим, и очков мало набирает

На мой взгляд Капризов очень сильно переоценен
Куч перфекционист, нет предела совершенству. Не стоит на месте, постоянно движется вперёд ⚡
2025-26 NHL Leaders for Points Per Game.
1. N. Kucherov 1.754
2. N. MacKinnon 1.717
3. C. McDavid 1.683
4. L. Draisaitl 1.517
5. M. Celebrini 1.467
КУЧЕРОВ 62 по ассистам в истории, 61 Маккиннон.
Сможет 100 передач за сезон сделать?
Сможет 100 передач за сезон сделать?
Возможно, если под конец сезона накатит, но это конечно сложно, 32 надо сделать за 21 матч, 1.5 передачи за игру в среднем.
Сможет 100 передач за сезон сделать?
В этот сезон,наверное нет
