Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – 2-й результат среди действующих игроков. Только Макдэвид быстрее достигал этой отметки
Никита Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – личный рекорд.
Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.
Он установил новый личный рекорд по скорости достижения трехзначной отметки, улучшив прежнее достижение на 2 игры (2023/24 – 59 игр).
Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (дважды – за 53 игры в сезоне-2020/21 и 56 игр в сезоне-2022/23).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
1. ОВЕЧКИН - 1673 (921+752) - 1555 игр...
2. МАЛКИН - 1393 (527+866) - 1259 игр...
3. Фёдоров - 1179 (483+696) - 1248 игр
4. КУЧЕРОВ - 1094 (389+705) - 860 игр...
5. Могильный - 1032 (473+559) - 990 игр
6. Ковалёв - 1029 (430+599) - 1316 игр
7.ПАНАРИН - 933 (322+611) - 810 игр...
8. Дацюк - 918 (314+604) - 953 игры
9. Ковальчук - 876 (443+433) - 926 игр
10. Козлов - 853 (356+497) - 1182 игры
Впереди ОВЕЧКИН и МАЛКИН. КУЧЕРОВ поднимется до второго места, по итогу может и до первого, ПАНАРИН до четвертого. А это значит что в этом сезоне, возможно последнем, в НХЛ играют ОДНОВРЕМЕННО четверо наших ЛУЧШИХ бомбардиров! Фиксируем историю! А скорее всего и пятеро! Последние шесть сезонов! Наверняка лет через шесть КАПРИЗОВ должен быть в десятке, а потом может и в пятёрку подняться!
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
Вячеслав Козлов в десятке наших в НХЛ. И главный тренер в Динамо сейчас.
Федоров тренеровал ЦСКА, Ковалев - Кунлюнь.
Могильный, Дацюк, Ковальчук не были главными, но остаются в хоккее. Четверо играют сейчас.
Вы его игру не видели
Очень посредственная, в сравнении с топ5 нашим, и очков мало набирает
На мой взгляд Капризов очень сильно переоценен
1. N. Kucherov 1.754
2. N. MacKinnon 1.717
3. C. McDavid 1.683
4. L. Draisaitl 1.517
5. M. Celebrini 1.467