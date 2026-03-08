Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – 2-й результат среди действующих игроков. Только Макдэвид быстрее достигал этой отметки

Никита Кучеров набрал 100 очков в 57 играх в сезоне НХЛ – личный рекорд.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне.

Он установил новый личный рекорд по скорости достижения трехзначной отметки, улучшив прежнее достижение на 2 игры (2023/24 – 59 игр).

Среди действующих игроков быстрее 100 очков удавалось набрать только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона » (дважды – за 53 игры в сезоне-2020/21 и 56 игр в сезоне-2022/23).