40-летний Перри забил в первом матче после возвращения в «Тампу». Его гол стал победным в игре с «Торонто»
40-летний Кори Перри забил в 1-м матче после возвращения в «Тампу».
Форвард «Тампы» Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).
40-летний канадец отличился в первом же матче после возвращения в команду в результате обмена из «Лос-Анджелеса» перед дедлайном.
Его гол в итоге стал победным в матче.
В текущем сезоне у Перри стало 29 (12+17) очков в 51 игре. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 964 (460+504) балла в 1443 матчах.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Истинный болт ⚡⚡⚡
но этот демон ещё не все сказал в НХЛ, с удовольствием наблюдаем😌