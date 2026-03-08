40-летний Перри забил в первом матче после возвращения в «Тампу». Его гол стал победным в игре с «Торонто»

40-летний Кори Перри забил в 1-м матче после возвращения в «Тампу».

Форвард «Тампы » Кори Перри забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

40-летний канадец отличился в первом же матче после возвращения в команду в результате обмена из «Лос-Анджелеса» перед дедлайном.

Его гол в итоге стал победным в матче.

В текущем сезоне у Перри стало 29 (12+17) очков в 51 игре. За карьеру в лиге в рамках регулярок – 964 (460+504) балла в 1443 матчах.