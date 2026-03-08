Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 100 очков против 103 у Маккиннона и 106 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером

Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте.

Его опережают только пятикратный обладатель «Арт Росса» Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 106 очков в 63 играх, 35+71) и Нэтан Маккиннон («Колорадо », 103 в 60, 42+61).

При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) и Маккиннона (1) есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.