  • Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ – 100 очков против 103 у Маккиннона и 106 у Макдэвида. У Никиты 2 матча в запасе по сравнению с лидером
Никита Кучеров сократил отставание в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2).

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Трехкратный обладатель «Арт Росс Трофи» сократил отставание в гонке бомбардиров лиги, где идет на 3-м месте. 

Его опережают только пятикратный обладатель «Арт Росса» Коннор МакдэвидЭдмонтон», 106 очков в 63 играх, 35+71) и Нэтан МаккиннонКолорадо», 103 в 60, 42+61). 

При этом у Кучерова (4 пропуска в сезоне) и Маккиннона (1) есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Да победит сильнейший!!! Понятно за Куча сам, но и Маки конечно гениальны! Эпоха трио их сейчас, трёх гениев игры, пришла не смену дуэту гениев Ови и Сида!!!
Селебрини на подходе... 19 летний парень штормит лигу играя не в контендере, через пару годков равных не останется похоже
Не в контендере всегда проще штормить
Куч стимулирует Маков и те стараются соответствовать)
Куч может сократить отрыв за одну игру . Но так же Мак может вновь сделать разницу в 6 очков за одну игру . Это ужас канечно ,но смотрится очень интересно
А с Натанычем они вровень по играм?
А с Натанычем они вровень по играм?
По оставшимся да, у того 1 пропуск.
А с Натанычем они вровень по играм?
Куч меньше сыграл на 3 матча, но у Колорадо и Тампы одинаковое количество матчей осталось. Концовка будет огонь идут ноздря в ноздрю. Куч может поднакатить как будто бы
Надеюсь все обойдутся без травм и да победит сильнейший....
У кого что на уме)))
У кого что на уме)))
именно
