Кучеров достиг отметки 100 очков в регулярке НХЛ в 6-й раз за карьеру, набрав 0+4 в матче против «Торонто». Лишь у 6 игроков в истории лиги больше таких сезонов

Никита Кучеров достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ в 6-й раз за карьеру.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (5:2) и был признан первой звездой.

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Кучеров идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги в текущем чемпионате.

Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд. Нападающий «Лайтнинг» стал 18-м игроком в истории лиги, кому удалось провести не менее 6 таких сезонов.

Выше в списке идут Уэйн Гретцки (15), Марио Лемье (10), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9, включая текущий), Марсель Дионн (8), Майк Босси (7) и Петер Штястны (7, рекордсмен для игроков из Европы).

В группу игроков с 6 сезонами также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 91 очко в текущей регулярке), Сидни Кросби («Питтсбург»), Бобби Орр, Фил Эспозито, Ги Лефлер, Дэйл Хаверчак, Яри Курри, Брайан Троттье, Марк Мессье, Джо Сакик и Стив Айзерман.

Отметим, что Кучеров обошел Яромира Ягра, Пола Коффи и Дени Савара (у всех по 5 сезонов).