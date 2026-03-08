  • Спортс
  Кучеров достиг отметки 100 очков в регулярке НХЛ в 6-й раз за карьеру, набрав 0+4 в матче против «Торонто». Лишь у 6 игроков в истории лиги больше таких сезонов
Кучеров достиг отметки 100 очков в регулярке НХЛ в 6-й раз за карьеру, набрав 0+4 в матче против «Торонто». Лишь у 6 игроков в истории лиги больше таких сезонов

Никита Кучеров достиг отметки 100 очков в сезоне НХЛ в 6-й раз за карьеру.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (5:2) и был признан первой звездой. 

На счету 32-летнего россиянина стало 100 (32+68) очков в 57 играх в текущем сезоне. Кучеров идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги в текущем чемпионате.

Он достиг отметки 100 очков в 6-й раз за карьеру в лиге и в 4-м сезоне подряд. Нападающий «Лайтнинг» стал 18-м игроком в истории лиги, кому удалось провести не менее 6 таких сезонов. 

Выше в списке идут Уэйн Гретцки (15), Марио Лемье (10), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 9, включая текущий), Марсель Дионн (8), Майк Босси (7) и Петер Штястны (7, рекордсмен для игроков из Европы).

В группу игроков с 6 сезонами также входят Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 91 очко в текущей регулярке), Сидни Кросби («Питтсбург»), Бобби Орр, Фил Эспозито, Ги Лефлер, Дэйл Хаверчак, Яри Курри, Брайан Троттье, Марк Мессье, Джо Сакик и Стив Айзерман. 

Отметим, что Кучеров обошел Яромира Ягра, Пола Коффи и Дени Савара (у всех по 5 сезонов). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
Для Куча 💯 очков это трудовые будни, для нас праздник, а для большинства игроков лиги это космос!
Ответ Барин
Для Куча 💯 очков это трудовые будни, для нас праздник, а для большинства игроков лиги это космос!
Хорошо сказано 🙌
Харта надо давать. Харта ведь дают за наибольший вклад в успехи команды, тут без вариантов, больше чем у Маков.
Ответ Биомеханоид
Харта надо давать. Харта ведь дают за наибольший вклад в успехи команды, тут без вариантов, больше чем у Маков.
Дадут Селибрини, потому что он канадец и журналистам пора уже лепить нового некствана
Ответ TurboX
Дадут Селибрини, потому что он канадец и журналистам пора уже лепить нового некствана
Некствана и с Колдера можно лепить. Или Колдера Шеферу? Хорош-то Шефер, да ещё и в айлах раскрылся, джек-пот просто.
Красавчик ,легенда среди легенд.
батя вернулся в гонку! держитесь, Маки! 💪💪💪
Жалко конечно что на ОИ не сыграл в праймовое время , больше таких игроков в РФ нету.
Куч уже легенда Тампы, Стэмкоса скоро обойдет. Даже не знал, что Лекавалье и Сен-Луи только раз выбивали 100 очков причем в один сезон, думал у них таких сезонов побольше было.
Ответ Alkiviad7
Куч уже легенда Тампы, Стэмкоса скоро обойдет. Даже не знал, что Лекавалье и Сен-Луи только раз выбивали 100 очков причем в один сезон, думал у них таких сезонов побольше было.
При этом Лекавалье стал лучшим снайпером Лиги.
Куч съест унаги Маки
