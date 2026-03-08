  • Спортс
  Жена Гуськова о словах певца Топалова про желание изувечить собак экс-супруги: «Почему такие ###### – «знаменитости»? От такой агрессии к животным хочется плакать. Моральный ####»
Жена Гуськова о словах певца Топалова про желание изувечить собак экс-супруги: «Почему такие ###### – «знаменитости»? От такой агрессии к животным хочется плакать. Моральный ####»

Жена Матвея Гуськова раскритиковала Влада Топалова из-за его слов про собак.

Елизавета Гуськова, жена нападающего «Сочи» Матвея Гуськова и дочь президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, раскритиковала певца Влада Топалова за его высказывания о животных. 

Гуськова в соцсети опубликовала видео от психолога Алисы Зингман, выпустившей обзор интервью Топалова.

Певец, рассказывая о питомцах бывшей жены, заявил: «Я ненавидел ее собак. У нее два абсолютно омерзительных животных. Насколько невозможно ненавидеть что-то, вот настолько я ненавидел. Я мечтал изувечить их. С удовольствием. Вот кинуть в костер их. Воспитания ноль».

Выложив ролик, Елизавета Гуськова написала: «Мне кто-то объяснит, почему вот такие ###### являются у нас «знаменитостями» и почему их не отменяют? 😭 Мне хочется плакать от осознания, что существует такая агрессия к животным. И он еще с таким упоением рассказывает об этом на телевидении!

Вы представляете, насколько он ###### #######, что не боится заявлять об этом публично?! Просто моральный ####. И жена у него такая же ########. Извините, но меня прям накрыло, я моментально завожусь, когда вижу агрессию к животным».

Не совсем понял две вещи:

1. В чём суть её выпадов в адрес жены Топалова, ведь агрессию проявил только он
2. Что здесь вообще делает эта новость:)
Ответ Дмитрий Аверкиев
Это же спортс тут все кроме спорта
Ответ Дмитрий Аверкиев
А Тодоренко разве не ########?
Гуськова, жена такого-то и дочь этого, как регалии что ли??
"Гуськов?! Как? Как Гуськов?! Опять Гуськов? Почему Гуськов?" (с)
Жена Гуськова, не нервничайте! Не надо скандалить!
По заголовку первое что пришло на ум — фильм «Гараж» Рязанова
жена хоккейного ноунейма запостила что-то в соцсетях, почему мы должны знать об этом, спортс?
сделайте ветку «светская хроника» и можете там любую дичь публиковать, оставьте хоккей хоккейным болельщикам👌🏽
новость с пометкой 8 марта?
Зоошиза такая зоошиза. Кругом войны идут, тысячи людей гибнут. А она плачет от агрессии к животным, которые для неё дороже людей видимо.
Моральный кто? Слово из четырёх букв. Ничего не придумал. Какие версии?
"Как Гуськов? Почему Гуськов? Опять Гуськов?" (с)
Жена Гуськова скоро станет именем нарицательным как папа Кабанова и мама Стифлера.:)
