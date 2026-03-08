Жена Гуськова о словах певца Топалова про желание изувечить собак экс-супруги: «Почему такие ###### – «знаменитости»? От такой агрессии к животным хочется плакать. Моральный ####»
Елизавета Гуськова, жена нападающего «Сочи» Матвея Гуськова и дочь президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, раскритиковала певца Влада Топалова за его высказывания о животных.
Гуськова в соцсети опубликовала видео от психолога Алисы Зингман, выпустившей обзор интервью Топалова.
Певец, рассказывая о питомцах бывшей жены, заявил: «Я ненавидел ее собак. У нее два абсолютно омерзительных животных. Насколько невозможно ненавидеть что-то, вот настолько я ненавидел. Я мечтал изувечить их. С удовольствием. Вот кинуть в костер их. Воспитания ноль».
Выложив ролик, Елизавета Гуськова написала: «Мне кто-то объяснит, почему вот такие ###### являются у нас «знаменитостями» и почему их не отменяют? 😭 Мне хочется плакать от осознания, что существует такая агрессия к животным. И он еще с таким упоением рассказывает об этом на телевидении!
Вы представляете, насколько он ###### #######, что не боится заявлять об этом публично?! Просто моральный ####. И жена у него такая же ########. Извините, но меня прям накрыло, я моментально завожусь, когда вижу агрессию к животным».
1. В чём суть её выпадов в адрес жены Топалова, ведь агрессию проявил только он
2. Что здесь вообще делает эта новость:)
сделайте ветку «светская хроника» и можете там любую дичь публиковать, оставьте хоккей хоккейным болельщикам👌🏽
Жена Гуськова скоро станет именем нарицательным как папа Кабанова и мама Стифлера.:)