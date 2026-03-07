КХЛ оштрафовала Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи после сирены в матче «Металлурга» с «Автомобилистом»
КХЛ оштрафовала Владимира Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи.
Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев оштрафован за бросок шайбы в направлении судьи в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).
Эпизод произошел в самой концовке встречи: Ткачев подбросил шайбу вверх в направлении арбитра после финальной сирены. Форвард получил 20 минут штрафа.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ («Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
А можно судей наказывать за ошибки во время матчей (штраф денежный, отстранение от матчей и т.д.), а точно нельзя
Судей штрафуют на бабки за ошибки и всё это привело к просмотрам всех маломальских моментов по 5 минут. Бойтесь своих желаний
К просмотрам привело другое .Море ошибок и не профессионализм судей. А наши судьи на мировом уровне, вообще не помню когда были .Сейчас судей 4 человека ,и они нечего не видят .Раньше трое было и проблем не было. А сейчас слово им сказать нельзя .Раньше клюшкой их гоняли и нечего пережили .
Игроки прям атакуют судей в последнее время)
Судьи защищиются от хоккеистов,девочки блин .Смешно всё это,надо судей штрафовать ,самый позорный сезон в исполнении судей.
металлург надо штрафовать за продажные матчи. сколько бабла по имел Разин на ставках? продал игры, хотя могли выигрывать как положено. а игры слил, видно даже на глаз. а народ верил на победу Магнитки.
букмерсудьи
