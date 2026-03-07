КХЛ оштрафовала Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи после сирены в матче «Металлурга» с «Автомобилистом»

КХЛ оштрафовала Владимира Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев оштрафован за бросок шайбы в направлении судьи в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста » (1:3).

Эпизод произошел в самой концовке встречи: Ткачев подбросил шайбу вверх в направлении арбитра после финальной сирены. Форвард получил 20 минут штрафа.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга » Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ («Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.