  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ оштрафовала Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи после сирены в матче «Металлурга» с «Автомобилистом»
12

КХЛ оштрафовала Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи после сирены в матче «Металлурга» с «Автомобилистом»

КХЛ оштрафовала Владимира Ткачева за бросок шайбы в направлении судьи.

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачев оштрафован за бросок шайбы в направлении судьи в матче Fonbet Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3).

Эпизод произошел в самой концовке встречи: Ткачев подбросил шайбу вверх в направлении арбитра после финальной сирены. Форвард получил 20 минут штрафа. 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ («Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи»), и подвергнуть его денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
деньги
logoАвтомобилист
судьи
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А можно судей наказывать за ошибки во время матчей (штраф денежный, отстранение от матчей и т.д.), а точно нельзя
Ответ Олег Беляков
А можно судей наказывать за ошибки во время матчей (штраф денежный, отстранение от матчей и т.д.), а точно нельзя
Судей штрафуют на бабки за ошибки и всё это привело к просмотрам всех маломальских моментов по 5 минут. Бойтесь своих желаний
Ответ Rjcnbr
Судей штрафуют на бабки за ошибки и всё это привело к просмотрам всех маломальских моментов по 5 минут. Бойтесь своих желаний
К просмотрам привело другое .Море ошибок и не профессионализм судей. А наши судьи на мировом уровне, вообще не помню когда были .Сейчас судей 4 человека ,и они нечего не видят .Раньше трое было и проблем не было. А сейчас слово им сказать нельзя .Раньше клюшкой их гоняли и нечего пережили .
Игроки прям атакуют судей в последнее время)
Судьи защищиются от хоккеистов,девочки блин .Смешно всё это,надо судей штрафовать ,самый позорный сезон в исполнении судей.
металлург надо штрафовать за продажные матчи. сколько бабла по имел Разин на ставках? продал игры, хотя могли выигрывать как положено. а игры слил, видно даже на глаз. а народ верил на победу Магнитки.
букмерсудьи
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. ЦСКА победил «Трактор», «Авангард» уступил «Сочи», «Металлург» проиграл «Автомобилисту»
6 марта, 18:57
Заварухин о реакции на 2 отмененные шайбы: «Переглянулись с судьями. Увидели их глаза – продолжили играть дальше»
6 марта, 18:37
Андрей Разин: «Видим, как изменилось судейство. Падать нельзя, но, если не падаешь, не дают 2 минуты. С арбитрами нужно шепотом разговаривать»
6 марта, 16:59
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Ак Барс» против «Спартака», «Амур» проиграл «Барысу»
сегодня, 14:01
Ротенберг об Овечкине: «С Сашей общаемся достаточно часто. Обсуждали с ним упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Петербурге»
16 минут назад
Рендулич пьяным сел в самолет, его не взяли на выезд «Шанхая» (Павел Лысенков)
30 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Каролина» – «Питтсбург», «Флорида» сыграет с «Детройтом», «Тампа» – с «Коламбусом», «Миннесота» против «Юты»
40 минут назад
Александр Кожевников: «Надоела КХЛ, судейство там безобразное. Решил отдохнуть от лиги, на рыбалочку езжу в Пензу, получаю удовольствие от пенсии»
сегодня, 14:10
Владимир Крикунов: «Ротенберг возглавлял бы сборную России, если бы она играла на официальных турнирах. Любой тренер этого хочет. Плох солдат, который не мечтает стать генералом»
сегодня, 13:59
Задоров о драках вратарей в НХЛ: «Я олдскульный. Если кто-то лезет к голкиперу – защитник должен этому человеку оторвать голову. Вратарь не должен сам этим заниматься»
сегодня, 13:53
Ротенберг о работе менеджером СКА: «Не соглашусь с мнением, что я подавлял тренеров и мешал им. Вспомним и олимпийское золото России, и успехи клуба. Для победы важны все»
сегодня, 13:33
Кучеров, Маккиннон – кто еще? Вспомните пятерку лучших бомбардиров
сегодня, 13:30Тесты и игры
Арбитр Скугарев пожизненно отстранен от работы в хоккее. Он имитировал мастурбацию на фоне джерси СКА в комнате отдыха после матча ВХЛ
сегодня, 12:59Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Баландин: «Отсутствие Ларионова-младшего положительно влияет на СКА. Когда тренер берет сына в команду, это сложная ситуация. Отец не может быть объективным»
11 минут назад
Дэйли об Овечкине: «Хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет»
сегодня, 13:41
«Трактор» и «Т-Банк» в театре показали матч с «Металлургом». Оркестр исполнил «Черно-белый Танкоград» в классической интерпретации
сегодня, 13:23Фото
Акользин об играх в Шанхае: «В Москве и Петербурге тоже много добрых людей, но в Китае с особенной теплотой относятся к иностранцам»
сегодня, 12:53
Андриевский после 0:3 от «Барыса»: «Если есть малейший шанс на плей-офф, надо бороться. Не все от нас зависит, но надо делать те вещи, на которые можем влиять»
сегодня, 12:46
Кравец после 3:0 с «Амуром»: «Хорошая коллективная победа. Сезон не закончен, надо играть до конца, профессионально подходить к делу»
сегодня, 12:38
Задоров о показателе полезности: «Серьезно к этому отношусь. В голове всегда слова Саттера, он ненавидел минусовых игроков. Для него плохо, если защитник по карьере «в минусе»
сегодня, 11:54
Панарин разделил 10-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах с Годро и Элиашем – по 37 баллов
сегодня, 11:16
Щитов про правило трех секунд: «Неоправданное и никчемное. Когда вернемся на международную арену, придется перестраиваться»
сегодня, 10:59
Пустозеров травмировал Денисенко на раскатке «Ак Барса» («Бизнес Online»)
сегодня, 09:55
Рекомендуем